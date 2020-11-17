- Cezayir'de yeni korona virüs kısıtlamaları getirildi- Cezayir'de 2. korona virüs dalgası yaşanıyor - Son Dakika

- Cezayir'de yeni korona virüs kısıtlamaları getirildi- Cezayir'de 2. korona virüs dalgası yaşanıyor

17.11.2020 11:39

- Cezayir'de yeni korona virüs kısıtlamaları getirildi Cezayir'de 2. korona virüs dalgası yaşanıyor Cezayir'de korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yeni kısıtlamalar getirildi.

- Cezayir'de yeni korona virüs kısıtlamaları getirildi

Cezayir'de 2. korona virüs dalgası yaşanıyor

CEZAYİR - Cezayir'de korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yeni kısıtlamalar getirildi.

Cezayir'de 2. korona virüs dalgası yaşanırken önlemler arttırılıyor. Önlemlere ilişkin açıklama Cezayir Başbakanlık Ofisi'nden geldi. Ofis, korona virüsünün yayılmasını yavaşlatmak için yeni kısıtlamalar getirildiğini duyurdu. Yeni kısıtlamalara göre, ülkenin çoğu bölgelerde gece sokak çıkma yasağı uygulanacak.

Spor salonları, plajlar, gençlik ve kültür merkezleri dahil olmak üzere bütün eğlence alanları 15 gün boyunca kapalı kalacak. İşletmeler ise 15: 00'te kapanacak. Kafeler ve restoranlar ise sadece paket hizmetleri verebilecek. Toplanmalar da yasaklandı.

Cezayir'de toplam korona virüs vak'aları 68 bin 589'a yükselirken korona da can kaybı 2 bin 168 oldu.

Öte yandan, Cezayir Sağlık Bakanı Abderrahmane Benbouzid daha önce yaptığı açıklamada, "Cezayir'de 2. korona virüs dalgası yaşanıyor. İkinci dalga daha sert ve tehlikeli" demişti. Benbouzid, Cezayir yeni tip korona virüs (Covid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı'nda katılarak halk güvenin garantisi almayı hedeflediğini vurgulamıştı.

- Cezayir'de yeni korona virüs kısıtlamaları getirildi- Cezayir'de 2. korona virüs dalgası yaşanıyor
- Cezayir'de yeni korona virüs kısıtlamaları getirildi- Cezayir'de 2. korona virüs dalgası yaşanıyor
- Cezayir'de yeni korona virüs kısıtlamaları getirildi- Cezayir'de 2. korona virüs dalgası yaşanıyor
- Cezayir'de yeni korona virüs kısıtlamaları getirildi- Cezayir'de 2. korona virüs dalgası yaşanıyor

Koronavirüs, Başbakanlık, Cezayir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Cezayir'de yeni korona virüs kısıtlamaları getirildi- Cezayir'de 2. korona virüs dalgası yaşanıyor - Son Dakika


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