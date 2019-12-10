Cezayir'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski başbakanlara hapis cezası

Cezayir'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski başbakanlar Ahmed Uyahya 15 yıl, Abdülmelik Sellal ise 12 yıl hapse mahkum edildi.

Kamuoyunda "araba montaj fabrikası ve Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın seçim kampanyasında gizli finansman" olarak bilinen davada, eski başbakanlar Uhayha ve Sellal'in yanı sıra, eski bakanlar, devlet görevlileri ve iş adamları yargılandı.

Sanıklara "zimmetine mal geçirme, görevini kötüye kullanma, kara para aklama ve rüşvet" gibi bir dizi suçlama yöneltildi.

Mahkeme heyeti, Buteflika iktidarında birçok farklı görevlerde bulunan eski Başbakan Uyahya'nın 15 yıl hapsine ve siyasi ile kamu haklarından men edilmesine karar verdi . Ülkede 2012-2017 yıllarında Başbakanlık koltuğunda oturan Sellal'in ise 12 yıl hapsine hükmedildi.

Söz konusu davada yargılanan eski Sanayi bakanları Yusuf Yusufi ve Mahcub Bidde 10'ar yıl, eski Turizm Bakanı Yamine Zerhuni 5 yıl ve eski Başbakan Sellal'in oğlu Faris Sellal 3 yıl hapse mahkum edilirken, aynı zamanda Buteflika'nın seçim kampanyasını da yürüten eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Abdulgani Zalan'ın ise beraatine karar verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca ülkenin önde gelen iş adamlarına da 3 ile 7 yıl arasında değişen çeşitli hapis cezaları verdi. Bu kapsamda iş adamları Ali Haddad ve Ahmed Mazuz 7'şer yıl, Muhammed Bayeri 3 yıl ve Hasan Arbavi 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.