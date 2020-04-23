Cezayir'den getirilen 344 Türk vatandaşı Gaziantep'te - Son Dakika

Ardından otobüslere geçen vatandaşlar, Adıyaman 'a doğru yola çıktı. 344 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün karantinada kalacak.

Burada termal kamera kontrolünden geçen yolcuların, gerekli evrakları imzalamasının ardından ateş ölçümleri gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı

Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı

Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı

Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor

Bizim "kara kaplı defterimiz" yok, kimseyi ayırt etmeden hizmet ediyoruz - Mansur Yavaş

Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek