Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 3 Kasım'da Türkiye'ye ulaşacak

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 3 Kasım'da BOTAŞ- Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 27 Ekim'de Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Yunanistan açıklarında seyrine devam ediyor.

Cezayir 'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 3 Kasım'da Türkiye 'de olması bekleniyor.

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