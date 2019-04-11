Son Dakika Haberleri: Cezayir Devlet Başkanlığı Seçimi 4 Temmuz'da Yapılacak

Cezayir Devlet Başkanlığı Seçimi 4 Temmuz'da Yapılacak

10 dakika önce

Geçici Cezayir Devlet Başkanı Abdülkadir Bensalah, Başkanlık seçiminin 4 Temmuz'da düzeleceğini açıkladı.

Cezayir Devlet Başkanlığı Seçimi 4 Temmuz'da Yapılacak, System.String[]
Geçici Cezayir Devlet Başkanı Abdülkadir Bensalah, Başkanlık seçiminin 4 Temmuz'da düzeleceğini açıkladı.

Protestolar ve ordunun baskısıyla istifa eden eski Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifasının ardından gözler seçimlere çevrildi. Meclis tarafından geçici Cezayir Devlet Başkanı seçilen Abdülkadir Bensalah, seçimlerin 4 Temmuz'da olacağını açıkladı. Bensalah, 90 günlük geçici görevi boyunca, seçimlerin özgür bir ortamda olmasını sağlayacağının garantisini verdi.

Devlet Başkanlığı koltuğunda 20 yıldır oturan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika, beşinci dönemi için aday olmuş ve protestolar patlak vermişti. Buteflika, protestolar nedeniyle, 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimleri ertelemiş, ancak büyük tepkiyle karışmıştı. Sivil baskıların sonucunda ordu tarafından da sözlü olarak uyarılan Buteflika, 2 Nisan'da istifa etmişti - CEZAYİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:27 Kaynak: İHA
Cezayir, Politika
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