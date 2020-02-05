Cezayir Dışişleri Bakanı, Hafter ile görüştü - Son Dakika
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Cezayir Dışişleri Bakanı, Hafter ile görüştü

6 saat önce

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Bingazi'de bir araya geldi.

Cezayir Dışişleri Bakanı, Hafter ile görüştü, System.String[]

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Bingazi'de bir araya geldi.

Hafter'e bağlı yayın organlarından el-Unvan adlı gazetenin haberine göre, Bukadum'u Bingazi'nin Binina Havalimanı'nda Hafter'e bağlı sözde Hava Kuvvetleri Komutanı Sakr el-Curuşi karşıladı.

Bukadum, Bingazi'nin doğusundaki Recme bölgesinde Hafter ile bir araya geldi.

Ayrıca Bukadum'un, Hafter'in desteklediği, Tobruk'taki gayrimeşru yönetimin başbakanı olarak bilinen Abdullah es-Seni ile de görüştüğü belirtildi.

Bukadum'un ziyaretine ilişkin Cezayir'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Bingazi, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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