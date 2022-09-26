Cezayir'den BM Genel Kurulunda Filistin ve Batı Sahra vurgusu - Son Dakika
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Cezayir'den BM Genel Kurulunda Filistin ve Batı Sahra vurgusu

26.09.2022 23:45
Cezayir'den BM Genel Kurulunda Filistin ve Batı Sahra vurgusu

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasının Filistin halkının bağımsız devletine kavuşmasıyla sağlanacağını belirterek, ülkesinin Filistin ve Batı Sahra halklarına desteğinin süreceğini söyledi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasının Filistin halkının bağımsız devletine kavuşmasıyla sağlanacağını belirterek, ülkesinin Filistin ve Batı Sahra halklarına desteğinin süreceğini söyledi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Lamamra, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna hitap etti.

Lamamra, konuşmasında, Cezayir'in Filistin halkının başkenti Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bağımsız devletlerini kurma hakkına desteğini yineledi. Cezayirli Bakan, Filistin meselesinin Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamanın anahtarı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Fas ile Cezayir arasında uzun yıllardır çekişme meselesi olan Batı Sahra konusuna da değinen Lamamra, Batı Sahra topraklarının Fas'ın "işgali altında" olduğunu, Batı Sahra halkının kendi kaderini tayin ve bağımsızlık haklarının zaman aşımıyla düşmeyeceğini savundu. Lamamra, BM'ye sorunu çözme yönündeki çabalarını iki katına çıkarma çağrısı yaptı.

Cezayir Dışişleri Bakanı, komşu ülkeler Mali ile Libya'da yaşanan iç krizlere de dikkati çekti. Libya halkının demokratik ve modern bir devlet inşa etme isteklerine cevap veren özgür ve adil seçimler düzenlenmesi gerektiğini belirten Lamamra, Mali'de dış müdahalelerin sonlandırılmasına vurgu yaptı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filistin, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'den BM Genel Kurulunda Filistin ve Batı Sahra vurgusu - Son Dakika

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