Son Dakika Haberleri: Cezayir Genelkurmay Başkanı: "Göstericilerin hedef alınmasına izin vermeyeceğim"
Son Dakika Güncel Cezayir Genelkurmay Başkanı: 'Göstericilerin hedef alınmasına izin vermeyeceğim' - Son Dakika

Cezayir Genelkurmay Başkanı: "Göstericilerin hedef alınmasına izin vermeyeceğim"

6 saat önce

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, askerlere göstericileri hedef almamaları yönünde talimat verdiğini aksi şekilde davranılmasına da müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı:

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, askerlere göstericileri hedef almamaları yönünde talimat verdiğini aksi şekilde davranılmasına da müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Salih'in basına kapalı bir toplantıda askeri komutanlara yaptığı konuşmanın video kaydını yayınladı.

Salih toplantıda yaptığı konuşmada, "Orduya göstericileri hedef alma emri vermiyorum. Çünkü ben de bu halktan biriyim. Halkla her zaman bir ilişki içinde oldum. Askeri birimlere 'halka (göstericiler) karşı hata yapmaktan sakının' talimatı verdim. Buna izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Cezayirdeki krizin yönetimine ordunun müdahil olmasına yönelik eleştirilerle ilgili de konuşan Salih, ülkenin satılık olmadığını belirterek, "Vatanın düşmesine ve yok edilmesine izin mi verelim!" dedi.

Cezayir'de halk gösterilerinin başladığı tarihten bu yana muhalefetteki partiler, orduyu "geçiş sürecinin kontrolünü ele geçirmeye çalışmakla" suçluyor. Ancak ordu, her defasında "siyasi emelleri bulunmadığı" açıklamasını yapıyor.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen eski Cumhurbaşkanı'nın döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle cuma günleri gösteriler düzenleniyor.

Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:16 Kaynak: AA
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