Cezayir ile İtalya doğal gaz tedarikini artırma anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Cezayir ile İtalya doğal gaz tedarikini artırma anlaşması imzaladı

11.04.2022 23:33
Cezayir ile İtalya doğal gaz tedarikini artırma anlaşması imzaladı

Cezayir, İtalya'ya doğal gaz tedarikini artırma ve gaz fiyatlarını küresel piyasalara göre gözden geçirmeyi içeren bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Cezayir, İtalya'ya doğal gaz tedarikini artırma ve gaz fiyatlarını küresel piyasalara göre gözden geçirmeyi içeren bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Ülkenin devlet enerji şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Sonatrach ile İtalyan enerji şirketi ENI arasında doğal gazla ilgili anlaşmaya varıldı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve ülkesini ziyaret eden İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin huzurunda imzalanan anlaşma, TransMed boru hattının kapasitesini kullanarak İtalya'ya doğal gaz sevkiyatını artırmayı hedefliyor.

İki ülke arasındaki enerji anlaşması, 2022-2023 yıllarında her iki şirketin gaz fiyatlarını küresel piyasaya göre gözden geçirmeyi içeriyor.

İtalya, Rusya'ya bağımlılığı azaltmayı hedefliyor

Cezayir'den İtalya'ya doğal gaz tedarikinin artırılmasına ilişkin imza töreninde konuşan İtalya Başbakanı Draghi "Hükümetlerimiz, enerji sektöründe ikili iş birliğine ilişkin bir niyet bildirgesi imzaladı. Buna, ENI ve Sonatrach arasındaki İtalya'ya doğal gaz ihracatını artırma anlaşması da ekleniyor." dedi.

Draghi, " Ukrayna'nın işgalinin hemen ardından İtalya'nın, Rus doğal gazına bağımlılığını hızla azaltması gerektiğini açıklamıştım. Bu anlaşmalar, bu stratejik hedefe ulaşmada önemli bir yanıt." diye konuştu.

İtalyan Başbakan, Cezayir ile iş birliklerini sadece enerji alanında değil diğer sektörlerde de geliştirmek istediklerini, bu kapsamda 18-19 Temmuz'da yine Cezayir'de hükümetler arası zirve için bir araya geleceklerini duyurdu.

Öte yandan İtalyan enerji firması ENI'den yapılan açıklamada da bugünkü anlaşmayla Cezayir'den İtalya'ya doğal gaz taşınan Transmed boru hattının kapasitesinden yararlanarak, 2023-2024'te yılda 9 milyar metreküpe kadar kademeli olarak doğal gaz sevkiyatının artırılacağı kaydedildi.

Cezayir ile İtalya doğal gaz tedarikini artırma anlaşması imzaladı

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İtalya Başbakanı Mario Draghi,Cezayir'de İtalya Başbakanı Mario Draghi,Cezayir'de

Doğalgaz, Cezayir, Enerji, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir ile İtalya doğal gaz tedarikini artırma anlaşması imzaladı - Son Dakika


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