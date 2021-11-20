Cezayir'in İslami eğilimli partisi MSP, Fransa'nın "sömürge" nedeniyle özür dilemesini istedi - Son Dakika

Cezayir'de ülkenin en büyük İslami eğilimli partisi Barış Toplumu Hareketi (MSP), Fransa'nın sömürge dönemi nedeniyle özür dilemesi ve tazminat ödemesini istedi.

MSP Başkanı Abdurrezzak Mukri, yerel seçim kampanyası kapsamında el-Beyad vilayetinde düzenlenen mitingde, "Biz bağımsızlık döneminin nesli olarak tarihi unutmayacağız, onu yeni nesillere aktaracağız ve Fransa'nın suçlarını anlatacağız." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir tarihine hakaret ederek aşırı sağa hizmet etmek istediğini belirten Mukri, "Ancak bu olay, onların aleyhine gelişti ve tüm planları suya düştü" diye konuştu.

Mukri, "(Fransa'nın) tüm Cezayirlilerden özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerekir. Bu olana kadar peşini bırakmayacağız." dedi.

Cezayir ve Fransa ilişkilerinde "sömürge dönemi" gerginliği

Le Monde gazetesinin 2 Ekim'deki haberine göre Macron, Cezayir tarihinin gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini öne sürmüş ve Osmanlının ülkedeki hakimiyetini "sömürge" olarak tanımlamıştı:

"Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor."

Macron'un bu açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepkiyle karşılanmıştı.

Cezayir yönetimi, Macron'un söylemlerine tepki olarak 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapatmış ve ardından Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için ivedilikle ülkeye çağırmıştı.

Cezayir'in Fransa'ya karşı 1954 yılında başlattığı ve 1962 yılına kadar süren bağımsızlık mücadelesinde 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti.

Fransa, Afrika'daki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneği olan Cezayir'deki suçlarını hala resmen tanımıyor.