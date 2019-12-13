Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun'un önceliği

Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, önceliğinin Anayasa değişikliği olduğunu söyledi.

Tebbun, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında, yeni döneme ilişkin mesajlar verdi.

Önceliğinin köklü bir Anayasa değişikliği olduğunu ifade eden Tebbun, seçim yasasının gözden geçirilmesi, meclis ve belediyeler için erken seçime gidilmesi gibi konuların da gündeminde olduğunu belirtti.

Tebbun'dan "göstericilerle diyaloğa hazırım" mesajı

Tebbun ayrıca doğrudan veya temsilcileri aracılığıyla göstericilerle diyaloğa hazır olduğunu dile getirdi.

Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Abdulmecid Tebbun oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.