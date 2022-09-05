CHANGSHA, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinde çeltik hasadı devam ediyor.
Köylüler, Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletindeki Huaihua ş ehrinde bulunan Tongdao Dong Özerk İlçesi'ne bağlı Pingtan köyünde hasat ettikleri çeltiği taşıyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Su Yongzhu/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eya letindeki Huaihua şehrinde bulunan Tongdao Dong Özerk İlçesi'ne bağlı Pingtan kasabasındaki Pingtan köyünde çeltik hasadı yapan köylüler gö rülüyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Su Yongzhu/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletinde yer alan Yongzhou şehrine bağlı Daoxian ilçesindeki Qingtang kasabasına bağlı Zhongping köyünde çeltikleri kurutan bir köylü görülüyor, 4 Eylü l 2022. (Fotoğraf: Jiang Keqing/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin'in Hunan Eyaletinde Çeltik Hasadı - Son Dakika