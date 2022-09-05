Çin'in Hunan Eyaletinde Çeltik Hasadı - Son Dakika
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Çin'in Hunan Eyaletinde Çeltik Hasadı

05.09.2022 18:29
Çin'in Hunan Eyaletinde Çeltik Hasadı

CHANGSHA, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinde çeltik hasadı devam ediyor.

CHANGSHA, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinde çeltik hasadı devam ediyor.

Çin'in Hunan Eyaletinde <a class='keyword-sd' href='/celtik/' title='Çeltik'>Çeltik</a> Hasadı

Köylüler, Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletindeki Huaihua ş ehrinde bulunan Tongdao Dong Özerk İlçesi'ne bağlı Pingtan köyünde hasat ettikleri çeltiği taşıyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Su Yongzhu/Xinhua)

Çin'in Hunan Eyaletinde Çeltik Hasadı

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eya letindeki Huaihua şehrinde bulunan Tongdao Dong Özerk İlçesi'ne bağlı Pingtan kasabasındaki Pingtan köyünde çeltik hasadı yapan köylüler gö rülüyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Su Yongzhu/Xinhua)

Çin'in Hunan Eyaletinde Çeltik Hasadı

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletinde yer alan Yongzhou şehrine bağlı Daoxian ilçesindeki Qingtang kasabasına bağlı Zhongping köyünde çeltikleri kurutan bir köylü görülüyor, 4 Eylü l 2022. (Fotoğraf: Jiang Keqing/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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