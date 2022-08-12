Müzeyyen Şevkin: "Esnafın Sırtından Elinizi Çekin. Deniz Bitti de Şimdi Esnaf mı Kaldı?" - Son Dakika
Üye Girişi

Müzeyyen Şevkin: "Esnafın Sırtından Elinizi Çekin. Deniz Bitti de Şimdi Esnaf mı Kaldı?"

12.08.2022 13:36

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Adana’da ziyaret ettiği pek çok esnafa vergi memurları tarafından yüklü cezalar kesildiğini belirterek, “Esnaf zaten zor günler yaşıyor. Elektriğini, kirasını ödeyemiyor, su parasını ödeyemezken, esnaf kefaletten aldığı kredileri ödeyemezken, SSK, BAĞ-KUR primlerini ödeyemez durumdayken siz neyin peşindesiniz? Deli Dumrul misali neyin vergisini almaya çalışıyorsunuz? Çok merak ediyoruz. Vatandaşın sırtından elinizi çekin, esnafın sırtından elinizi çekin. Deniz bitti de şimdi esnaf mı kaldı?” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Adana'da ziyaret ettiği pek çok esnafa vergi memurları tarafından yüklü cezalar kesildiğini belirterek, "Esnaf zaten zor günler yaşıyor. Elektriğini, kirasını ödeyemiyor, su parasını ödeyemezken, esnaf kefaletten aldığı kredileri ödeyemezken, SSK, BAĞ-KUR primlerini ödeyemez durumdayken siz neyin peşindesiniz? Deli Dumrul misali neyin vergisini almaya çalışıyorsunuz? Çok merak ediyoruz. Vatandaşın sırtından elinizi çekin, esnafın sırtından elinizi çekin. Deniz bitti de şimdi esnaf mı kaldı?" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Adana'da gezdiği esnafların vergi usulsüzlük cezaları nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. Şevkin, Adanalı esnaflar hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ESNAFLAR VERGİ USULSÜZLÜK CEZASI ADI ALTINDA BİRTAKIM CEZALARA MARUZ KALMAKTADIR"

"Pandemi nedeniyle ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşamakta olan esnaf yüzde 30 daralma yaşamıştır. Bu yetmiyormuş gibi bir de vergi memurları tarafından vergi usulsüzlük cezası adı altında birtakım cezalara maruz kalmaktadır. Adana'da ziyaret ettiğimiz esnafların pek çoğu ne yazık ki vergi memurları tarafından yüklü cezalar kesildiğine dair şikayetlerle karşımıza geldiler.

"DENİZ BİTTİ DE ŞİMDİ ESNAF MI KALDI?"

Buradan sayın Nebati'ye soruyoruz. Esnaf zaten zor günler yaşıyor. Elektriğini, kirasını ödeyemiyor, su parasını ödeyemezken, esnaf kefaletten aldığı kredileri ödeyemezken, SSK, BAĞ-KUR primlerini ödeyemez durumdayken siz neyin peşindesiniz. Deli Dumrul misali neyin vergisini almaya çalışıyorsunuz? Çok merak ediyoruz. Vatandaşın sırtından elinizi çekin, esnafın sırtından elinizi çekin. Deniz bitti de şimdi esnaf mı kaldı?

"ÇEKİN ELİNİZİ ESNAFIN, HALKIN SIRTINDAN DİYORUZ"

Şu anda esnafa 250 TL'den başlayıp, 450 TL'ye çıkan ve 2 bin TL'yi bulan binlerce vergi usulsüzlük cezası adı altında cezalar kesilmiş durumda. Bu sadece Adana'da yapılan bir uygulama mı yoksa sadece Türkiye'nin tamamında mı yapılıyor, bu vergi memurları daha önce esnafı uyardılar mı doğrusu bunları merak ediyoruz. Sayın Nebati'nin cevaplaması istemiyle de bir soru önergesi yönelttik. Çekin elinizi esnafın, halkın sırtından diyoruz artık."

Şevkin, konuyu ayrıca; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesiyle TBMM gündemine de taşıdı. Şevkin şu soruları sordu:

"-Adana'da son bir ay içerisinde kaç esnafa 3074 kodlu 'Özel Usulsüzlük Cezası' kesilmiştir? Türkiye'de son bir ay içerisinde kaç esnafa 3074 kodlu 'Özel Usulsüzlük Cezası' kesilmiştir? Adana'da son bir yıl içerisinde kaç esnafa 3074 kodlu 'Özel Usulsüzlük Cezası' kesilmiştir? Türkiye'de son bir yıl içerisinde kaç esnafa 3074 kodlu 'Özel Usulsüzlük Cezası' kesilmiştir? 'Özel Usulsüzlük Cezası' kesilen küçük işletmelerde görülen başlıca usulsüzlükler nelerdir?  -Yapılmış olduğu iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili esnaf ve sanatkarlar Vergi Dairesi memurlarınca daha önce uyarılmış mıdır? Esnafa ceza yağdıran Vergi Dairesi memurları esnafın 'Neden ceza yazdınız' sorularını neden yanıtsız bırakmaktadır? Esnaf ve sanatkarın kesilen cezalara itiraz hakkı var mıdır? Küçük işletmelere kesilen cezalar nedeniyle Vergi Dairesi memurları denetlenmekte midir?"

YORUMLAR
500
Gölde kaybolan 60 yaşındaki adamın cesedi bulundu Gölde kaybolan 60 yaşındaki adamın cesedi bulundu Yelkenliden düşüp kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı döktü Yelkenliden düşüp kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı döktü
Kaynak: ANKA

Müzeyyen Şevkin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzeyyen Şevkin: 'Esnafın Sırtından Elinizi Çekin. Deniz Bitti de Şimdi Esnaf mı Kaldı?' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:25 Doğumdan sonra hamilelik kilolarını veren Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi
13:20 Çeçen lider Kadirov'dan itiraf: Çavuşoğlu ve Fidan'la gayri resmi görüşme gerçekleştirdik, Türkiye'ye davet ettiler
13:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Tarım Kredi marketlerindeki indirim, 15 Ağustos Pazartesi günü başlıyor
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:29 Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Abdullah kayboldu: Acılı baba sinir krizi geçirdi
12:24 Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 13:36:48. #1.12#
SON DAKİKA: Müzeyyen Şevkin: "Esnafın Sırtından Elinizi Çekin. Deniz Bitti de Şimdi Esnaf mı Kaldı?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement