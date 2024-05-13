CHP Almanya Birlikleri Federasyonu'nun 1. Olağan Kongresi Yapıldı

Güncel

(ALMANYA) - CHP Almanya Birlikleri Federasyonu'nun 1. Olağan Kongresi dün Köln'de yapıldı. Almanya Federasyonu'nun yeni başkanı Özgür Uçma oldu.

Almanya Birlikleri Federasyonu'nun 1. Olağan Kongresi'nde CHP delegeleri, CHP Genel Merkezi'nin görevlendirdiği yönetimin görev süresinin dolması nedeniyle yeni yönetimi seçti. Buna göre, Özgür Uçma ve ekibi, iki yıl boyunca CHP Almanya Birlikleri Federasyonu'nun yönetiminde yer alacak.

MEHMET TÜM DİVAN BAŞKANI SEÇİLDİ

CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm'ün başkan olarak seçildiği divanda, CHP Paris Birliği Başkanı Nazım Ergin de yer aldı.

Kongrede ilk sözü Mehmet Tüm aldı. Konuşmasına Genel Başkan Özgür Özel'in selamlarını ileterek başlayan Mehmet Tüm, usta şair Ahmed Arif'in "Dağlarına bahar gelmiş memleketimin" dizeleriyle hafızalara kazınan "İçerde" şiirini okudu ve "Evet, dağlarına bahar geldiği için memleketimizin, buradayım. Bu güzel baharı sizlerle paylaşmak için buradayım arkadaşlar" dedi.

CHP'nin yerel seçimlerde aldığı zaferi hatırlatan Mehmet Tüm, şunları dile getirdi:

"GENEL SEÇİMLERDE İKTİDAR OLACAĞIZ, BU ÜLKEMİZ İÇİN HAYATİ BİR ZORUNLULUKTUR"

"Yüz yıllık dev çınar, yeniden filizlenerek halkımızın takdiriyle yeniden birinci parti olmuştur. Halkımız partimizi birinci parti olmakla bırakmadı, aynı zamanda omuzlarımıza büyük bir sorumluluk yükledi. Bu sorumluluğun bilinciyle yerelde olduğu gibi genel seçimlerde de iktidar olacağız dostlar, bu hayati bir zorunluluktur ülkemiz için. Ülkemizi tek adam rejiminden, AKP zulmünden mutlaka kurtaracağız. Değerli yoldaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş, bağımsızlık savaşı vermiş, Cumhuriyet'i ilan etmiş bir partidir. Türkiye'nin içinden geçtiği bu karanlığı aydınlatacak yegane güç de Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan etmiş partinin ta kendisidir. Bu yolda, iktidar yolunda Almanya Birlikleri Federasyonu Almanya'daki yol arkadaşlarımıza, partimize, ülkemize hayırlı olsun. Yolumuz açık, yarınlarımız aydınlıktır yoldaşlar."

Mehmet Tüm'ün açılış konuşmasının ardından divan üyeliğine seçilen CHP Paris Birliği Başkanı Nazım Ergin de kısa bir mesaj iletti. Ergin, şunları kaydetti:

"BU SALONDAN ALINACAK KARARLAR TÜM AVRUPA'YI ETKİSİ ALTINA ALACAK GÜÇTEDİR"

"Değerli yoldaşlar, size aydınlanmanın başkenti Fransa'dan, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin ilan edildiği Paris'ten kucak dolusu selam ve tebrik getirdim. Fransa'daki Cumhuriyet Halk Partisi emektarlarının gözü, kulağı bugün bu salondan gelecek güzel haberlerde, bundan emin olunuz. Birlikte olmanın, dayanışmanın, kol kola girip omuz omuza vermenin gücünü biz 31 Mart'ta gördük, 1 Nisan sabahının heyecanını ve enerjisini halen bilincimizde taşıyoruz. Bu salondan çıkacak birlik, bu salonda alınacak kararlar tüm Avrupa'yı etkisi altına alacak güçtedir. Bunda emeği, alınteri, özverisi, inatçılığı olan tüm emektarlara selam olsun. Sözü uzatmadan, CHP Paris Birliği adına sizleri ve kongremizi selamlıyor, başarılar diliyorum. Memleketinden kilometrelerce uzakta baba ocağının bacasını tüttürenlere selam olsun, yarınlar bizimdir."

DÖRT ADAYDAN İKİSİ ÇEKİLDİ, İKİSİ YARIŞTI

Kongrede, CHP Almanya Birlikleri Federasyonu'nun gündem değerlendirmesi yapıldı ve kabul edildi. Daha önce adaylığını açıklayan dört başkan adayından ikisi, salonda adaylıktan çekildiğini açıkladı. Adaylardan Özgür Uçma ve Murat Polat yarıştı. Adaylar konuşmalarını yaptıktan sonra seçime geçildi.

CHP Almanya Birlikleri Federasyonu'nu oluşturan 16 birlik ve 4 temsilciliğin faal üye sayılarına göre belirlenen delegeler seçimde oy kullandı. Özgür Uçma, Murat Polat'ı geride bırakarak sandıktan birinci çıktı. Özgür Uçma ve ekibi, seçimle gelen ilk yönetimi olarak iki yıl boyunca CHP Almanya Birlikleri Federasyonu'nu yöneterek CHP'nin Almanya'daki tüm siyasi çalışmalarını koordine edecek.