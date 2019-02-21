CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Yemin Etti
31 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Deniz Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ertelenen milletvekili yeminini bugün TBMM Genel Kurulu'nda etti.
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Antalya Milletvekili Deniz Baykal
, sağlık sorunları nedeniyle ertelenen milletvekili yeminini bugün TBMM Genel Kurulu'nda etti.
CHP Antalya Milletvekili Baykal
, sağlık sorunları nedeniyle ertelenen milletvekili yeminini bugün saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu'nda etti. Baykal, tekerlekli sandalye ile Genel Kurul Salonu'na getirildi. Baykal'ın, yeminini yazılı metin yerine ezbere okuması dikkat çekti. Baykal, yeminin ardından TBMM'den ayrıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:51 Kaynak: İHA
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