Chp, Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Mersin'de Vahap...
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CHP, Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Mersin'de Vahap Seçer'i büyükşehir belediye başkan adayı gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:35 Kaynak: AA
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