Son Dakika Haberleri: Chp, Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Mersin'de Vahap...

Chp, Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Mersin'de Vahap...

32 dakika önce

CHP, Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Mersin'de Vahap Seçer'i büyükşehir belediye başkan adayı gösterdi.

Chp, Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Mersin'de Vahap..., System.String[]
CHP, Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Mersin'de Vahap Seçer'i büyükşehir belediye başkan adayı gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:35 Kaynak: AA

Van, Bursa, Mersin, Kahramanmaraş, Politika
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