CHP'de Buca Sancısı (2)

TELEVİZYON KIRILDIİzmir'de CHP'nin Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir'in adaylığının geri çekilmesine tepki göstererek, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yapan partililer, İl Başkanı Deniz Yücel ile görüşmek istedi.

TELEVİZYON KIRILDI



İzmir'de CHP'nin Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir'in adaylığının geri çekilmesine tepki göstererek, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yapan partililer, İl Başkanı Deniz Yücel ile görüşmek istedi. İçeri alınmayan partililer ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, partililerin talebini Başkan Yücel'e iletti. Bunun üzerine partililerden oluşan 5 kişilik heyet, İl Başkanı Deniz Yücel ile görüştü. Basına kapalı olarak yapılan görüşmenin ardından, Deniz Yücel'in odasından çıkan gruptaki bir partili, önce basın odasının bulunduğu cama yumruk attı ardından il binasının giriş kapısının yanında bulunan televizyonu yumrukladı. Televizyon kırıldı. Kısa süre sonra kırılan televizyon yenisiyle değiştirildi. İl binası önündeki kalabalık ise görüşmenin ardından dağıldı.



Umut KARAKOYUN/ İZMİR,





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