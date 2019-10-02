CHP'den '50 artı 1' değerlendirmesi
1 saat önce
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bir devlet, ülke yönetiyorsunuz. Ülke yönetmek, devlet yönetmek ciddi iştir, büyük bir sorumluluktur.
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bir devlet, ülke yönetiyorsunuz. Ülke yönetmek, devlet yönetmek ciddi iştir, büyük bir sorumluluktur. 'Olmadı hadi bir daha düzeltelim.' Bu yap bozla olacak şeyler değil. Eğer değişecekse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirelim." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:11
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