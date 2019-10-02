Son Dakika Haberleri: CHP'den '50 artı 1' değerlendirmesi
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CHP'den '50 artı 1' değerlendirmesi

1 saat önce

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bir devlet, ülke yönetiyorsunuz. Ülke yönetmek, devlet yönetmek ciddi iştir, büyük bir sorumluluktur.

CHP'den '50 artı 1' değerlendirmesi, System.String[]

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bir devlet, ülke yönetiyorsunuz. Ülke yönetmek, devlet yönetmek ciddi iştir, büyük bir sorumluluktur. 'Olmadı hadi bir daha düzeltelim.' Bu yap bozla olacak şeyler değil. Eğer değişecekse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirelim." dedi.

Seyit Torun, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:11 
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