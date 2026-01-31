CHP'den Antalya'daki Tarım Zararları İçin Soru Önergesi

(ANTALYA) - CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Antalya'nın Gazipaşa, Manavgat, Serik, Aksu, Kemer, Demre, Kumluca, Finike ve Kaş ilçelerinde aşırı yağış, hortum ve fırtına nedeniyle zarar gören sera ve tarım alanlarına ilişkin çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti TBMM gündemine taşıdı. Coşar, zararların giderilmemesi halinde tarımsal üretimin durma noktasına geleceğini söyledi.

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Antalya'nın Gazipaşa, Manavgat, Serik, Aksu, Kemer, Demre, Kumluca, Finike ve Kaş ilçelerinde aşırı yağış, hortum ve fırtınada zarar gören sera ve tarım alanları nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyetle ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Kumluca'da taşan derelerin yol açtığı hasarı yerinde inceleyen Coşar, konuya ilişkin açıklamasında son günlerde etkili olan aşırı yağış, hortum ve fırtınanın Antalya genelinde tarımsal üretimi ciddi biçimde etkilediğine işaret etti. Coşar, özellikle örtü altı üretimin yoğun olduğu bölgelerde binlerce dönüm seranın zarar gördüğünü belirtti.

"Tarımsal üretimin 12 ay devam ettiği Antalya'da yaşanan bu tahribat, devam eden üretimi durma noktasına getirmiştir" diyen Coşar, ekonomik kriz ortamında çiftçilerin yeniden üretime başlamasının her geçen gün daha da zorlaştığını vurguladı.

Kumluca'da dere ıslah çalışmalarının yıllardır tamamlanamadığını kaydeden Coşar, "2024'te bitecek denilen çalışmalar hala bitirilmedi. Üleşik Deresi başta olmak üzere dere yataklarının ıslah edilmemesi nedeniyle binlerce dönüm sera sular altında kaldı. Yıkılan seraların, heba olan ürünlerin sorumlusu, yıllardır gerekli önlemleri almayan AKP iktidarıdır. Her işi yarım bırakan ya da eksik yapan AKP'nin bu tavrının cezasını çiftçi ve üretici çekmek zorunda değildir" değerlendirmesini yaptı.

TARSİM uygulamasına da değinen Coşar, sigorta yaptıran çiftçilerin zararlarının yalnızca bir kısmının karşılandığını, TARSİM'i olmayan üreticilerin ise tamamen mağdur edildiğini ifade etti. Coşar, şunları kaydetti:

"TARSİM'i olmayan çiftçilerimizin de mağduriyeti giderilmeli ve tarımsal üretim sürmelidir. Çiftçiye destek için kurulan banka ve kooperatiflerin vergi ve SGK borcu olan üreticilere ihtiyaç duydukları kredi ve destekleri vermemeleri ülkenin ekonomik gerçekliğinden ne kadar uzak olduklarının göstergesidir. Bu kriz ortamında borçsuz çiftçi bulmak neredeyse imkansızdır. Üreticiye kredi ve destek için vergi ve SGK borcu olmama şartından vazgeçilmelidir. Çiftçinin SGK, vergi ve kredi borçları ertelenmelidir. Çiftçi yaralarını sarmak, üretmek istiyor."

"Zarar gören sera ve tarımsal alan sayısı nedir?"

CHP'li Coşar, önergesinde, şu sorulara yer verdi:

"-Antalya'da meydana gelen hortum, fırtına ve yağışlar nedeniyle tarımsal alanlarda oluşan hasar tespit çalışmaları sonucu zarar gören sera ve tarımsal alan sayısı nedir? Bu zararların ilçelere göre dağılımı nedir?

-Antalya'da meydana gelen hortum, fırtına ve yağışlar nedeniyle tarımsal alanlarda oluşan hasar tespit çalışmaları sonucu ortaya çıkan maddi kayıp ne kadardır? Zarar gören sera ve tarımsal alanların kaçı TARSİM kapsamındadır? TARSİM kapsamında olmayan alan sayısı kaçtır?

-Antalya'da meydana gelen yağış, hortum ve fırtına nedeniyle zarar gören sera ve tarımsal alanlarımızdaki hasarın giderilmesi için TARSİM dışındaki üreticilerimizi de kapsayacak mıdır? TARSİM'i olmayan üreticilerimizin de zararının giderilmesine yönelik bir çalışma yapılacak mıdır?

Antalya'da meydana gelen yağış, hortum ve fırtına nedeniyle tarım alanları zarar gören çiftçimizin tekrar üretime başlaması noktasında banka ve kooperatiflerden kredi ve destek alabilmesi için vergi ve SGK borcu olmaması şartının kaldırılmasına dair bakanlığın çalışması olacak mıdır? Bu şartın yaşanan ekonomik kriz ortamında kaldırılması ya da ertelenmesi talebine dair geçmişte yapmış olduğunuz çalışmalar var mıdır?

-Yaşanan yağış, hortum ve fırtına nedeniyle zarar gören sera ve tarımsal alanların üreticilerin kullandıkları kredi ve vergi borçları ödemelerinin ertelenmesine yönelik bir çalışma yapılacak mıdır? Yaşanan yağış, hortum ve fırtına nedeniyle tarım alanları zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla afet bölgesi ilan edilecek midir?"