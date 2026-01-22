CHP'den AYM'ye Vakıflar Kanunu İptali Başvurusu - Son Dakika
CHP'den AYM'ye Vakıflar Kanunu İptali Başvurusu

22.01.2026 18:32
CHP, 7565 sayılı Vakıflar Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu, düzenleme anayasaya aykırı.

CHP, belediye vakıf varlıklarının Vakıflar Genel Müdürlüğüne devrini düzenleyen 7565 sayılı Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında, yürürlüğün durdurulması ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına AYM'ye yaptıkları başvurunun ardından yaptığı açıklamada, söz konusu kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptalini istediklerini bildirdi.

Düzenlemeyle, ilgili Bakanlığa bazı turizm şirketleri ile konaklama tesislerinin içeriklerini mahkeme kararı olmaksızın internetten çıkartılmasına yetki tanındığını belirten Günaydın, bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti.

Günaydın, söz konusu düzenlemeyle, milli parklar, kıyılar ve tabiat parklarında bulunan bazı tesislerin 29 ya da 49 yıllığına kiralanması süresinin başvuru halinde uzatılmasına imkan tanındığını belirterek, "Bunu 49 yıllığına yapacağınıza tamamen devredin, dolayısıyla sorun ortadan kalksın." dedi.

"Hazine, belediye ve il özel idarelerinde bulunan bazı tüzel kişilikler ile varlıkların Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine alınması" düzenlemesine de karşı çıktıklarını bildiren Günaydın, "Tüm belediyeleri CHP kazandıktan sonra vakıf izi bulunduğunu iddia ettiği bütün tesisleri Vakıflar Genel Müdürlüğünün uhdesine, mülkiyetine alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gelibolu ve Uludağ'daki tarihi alanlarda kurulacak komisyonlara verilen yetkilerin, Bakanlığın yetkilerinin kısıtlanması anlamını taşıyacağını söyleyen Günaydın, bunların mülkiyet hakkı ile tabiat varlıklarını koruma hakkına aykırı olduğunu iddia etti.

Günaydın, AYM'den yürütmeyi durdurma ve iptal kararı vermesi beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Güncel, Çevre, Son Dakika

