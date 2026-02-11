CHP'den Başsavcı Atamasına Tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi.
Emir, paylaşımında, "Milli iradeye yargı eliyle darbe yapmaya kalkışıp dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacaksınız ve kendinizi kurtaracağınızı sanacaksınız. Yok öyle yağma!" ifadesini kullandı.
