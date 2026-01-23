CHP'den Çiftçilere Destek Çağrısı

(MANİSA) - CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, vergi ve Bağ-Kur prim borcu bulunan çiftçilerin hazine destekli sübvansiyonlu krediye erişimini engelleyen düzenlemenin üretimi durma noktasına getireceğini belirterek, kararın geri çekilmesi çağrısında bulundu.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, yaptığı yazılı açıklamada, 2026 yılı itibarıyla vergi veya Bağ-Kur prim borcu bulunan çiftçilerin borçlarını kapatmadan hazine destekli sübvansiyonlu kredi kullanamamasına ilişkin karara tepki gösterdi. Özalper, şunları kaydetti:

"Hem esnafımız, hem çiftçilerimiz bir ağızdan, 'Borcumuz olmasa neden kredi çekelim' diyor. Son yıllarda iktidarın işbilmezliği ve inadı yüzünden yaşadığımız ekonomik kriz, çiftçi ve esnafı doğrudan etkiledi. Girdi maliyetleri artarken, hayat pahalılığı nedeniyle talep azaldı. Üstelik çiftçileri hava şartları da vurdu. Manisa'da 2 yıldır yazın aşırı sıcaklar, kışın don olayı nedeniyle çiftçiler mahsüllerini kaybetti. Bunun üzerine mazot, gübre, ilaç ve sulama başta olmak üzere girdi maliyetleri fahiş şekilde arttı. Bu koşullarda krediye erişimi kısıtlamak, Manisa'da tarımsal üretimi büyük ölçüde sekteye uğratacaktır.

"Tarlada üretim durur, dükkanda kepenk iner"

Özalper, "Bu düzenleme geri çekilmezse tarlada üretim durur, dükkanda kepenk iner. Devlet destekli kredi; üreticinin ve esnafın can suyudur. SGK ve vergi borcu şartı derhal kaldırılmalı, çiftçi ve esnaf rahatlatılmalıdır. Biz bu yanlıştan dönülene kadar konunun takipçisi olmaya devam edecek, esnafımızın ve çiftçimizin sesini duyuracağız" ifadesini kullandı.