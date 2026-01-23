CHP'den Emekli Maaşı ve Kumar Açıklamaları - Son Dakika
CHP'den Emekli Maaşı ve Kumar Açıklamaları

CHP\'den Emekli Maaşı ve Kumar Açıklamaları
23.01.2026 16:40
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, emekli maaşları ve sanal kumar sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, en düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin, "Bu ülkenin yurttaşlarının açlığa mahkum edilmesine 'Evet' derseniz, sizin hiçbir inandırıcılığınız kalmaz" dedi.

CHP'li Zeynel Emre, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emre, Türkiye'nin en büyük problemlerinden birinin sanal kumar olduğunu söyleyerek, "Anayasamızın 58'inci maddesi çok açıktır. Devletimize gençleri kötü alışkanlıklarından koruma göre verilmiştir. Bunun sorumluluğu kimdedir? İktidardadır, bu ülkeyi yönetenlerdedir. Bu ülkeyi yönetenler birkaç yıldır yönetmiyor, çeyrek yüzyıldır yönetiyor. Dolayısıyla bugün ülkemizdeki çocuklarımız, gençlerimiz sanal kumar ve yasa dışı bahis problemiyle boğuşuyorsa, hayatını kaybediyorsa, bu bağımlılıkla ocaklar sönüyorsa, bu ülkemizin en büyük milli güvenlik problemlerinden biridir. Çünkü rakamlar korkunç. 20 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Niye; çünkü denetimsiz, vergisiz, 'Nereden bulursan bul, parayı al getir' düşüncesiyle geçmiş dönemlerde çıkartılan yasal düzenlemeler oldu. Biz o zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak dedik ki; 'Kara para sadece kendisi gelmez. Düzeniyle birlikte gelir.' Ülkemizdeki hem bu suç oranının artmasında hem bu tip problemler karşısında gerekli önlemin alınması lazım" diye konuştu.

En düşük emekli maaşının 20 bin liranın üzerine çıkarılması için CHP ve muhalefet partilerinin büyük direnç gösterdiğini vurgulayan Emre, "Ancak dün gece yarısı itibarıyla bu rakam üzerinden bir kanun maddesi geçti. Şimdi, 'İktidarı yöneten kim' dediğimizde bugün herkes bilir ki bir Cumhur İttifakı söz konusu. Sayın Bahçeli de dedi ki; 'Efendim işte emekli maaşı çok azdır.' Ama Milliyetçi Hareket Partisi oy vermeye gelince her zamanki gibi çark etti. Hatta emeklilerimizin feryadına da 'Teneke gürültüsü' ifadesiyle aşağılayan bir yaklaşım sergilendi. 'Evet' oyu verdiler. Halbuki orada, 'Teneke gürültüsü' dediğimiz şey, insanların yaşamsal hakkı. Bu ülkenin yurttaşlarının açlığa mahkum edilmesine 'evet' derseniz, sizin hiçbir inandırıcılığınız kalmaz. Sıkıştığınız yerde de 'sorumluluk hükümette' deyip çıkamazsınız" ifadelerini kullandı.

'BU TÜR DAVALAR TOPLUMDA YARA AÇIYOR'

Emre, Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin, "Bu tür davaların gerçekten toplumda büyük yaralar açtığını görmemiz lazım. Esenyurt gibi İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birinin seçilmiş ve farkla seçilmiş bir belediye başkanının abuk sabuk iddialarla böyle cezalarla karşılaşılması hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. Biz bu ülkenin iyiliği için, güzelliği için acı çekeceksek çekeriz. Hiçbir partilimiz, hiçbir yöneticimiz, sızlanmadan bunu yapar. Ama bütün bu kararların, açıklamaların, konuşmaların, yaklaşımların, iktidarın yönetme şeklinin bu ülkede çeşitli fay hatlarını tetiklediğini, yaralar bıraktığını, izler bıraktığını, geleceğe kötü bir hasar bıraktığını görmemiz lazım. Yani ben umuyorum bu kararların temyizde aklıselim ortamda düzeltileceği bir süreci görürüz. Enseyi karartmadan yurttaşlarımızla birlikte yolumuzda yürümeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

