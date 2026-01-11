CHP'den Emekli Zamlarına Sert Tepki

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Ardanuç İlçe Başkan Yardımcısı İlker Güreş, emekli aylıklarına yapılan zamma, "Bu düşük zam, emekliyle alay etmektir. Emekliler lüks istemiyor; insanca yaşamak istiyor. Ömrünün sonunda muhtaç değil, başı dik yaşamak istiyor" tepkisini gösterdi.

Güreş, partisinin ilçe başkanlığında, CHP Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur ve diğer ilçe yöneticileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Emeklilerin iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle açlığa, yoksulluğa ve çaresizliğe mahkum edildiğini belirten Güreş, bu düzeni kabul etmediklerini söyledi. Güreş, şunları kaydetti:

"Emekli maaşlarına yapılan bu düşük zam bir 'iyileştirme' değil, emekliyle açıkça alay etmektir. Bu zam emeklinin mutfağına girmeyen, cebine yansımayan, onurunu hiçe sayan bir zamdır. Buradan soruyoruz: Bir emekli bu maaşla kirasını mı ödeyecek, ilacını mı alacak, yoksa sofrasına bir lokma ekmek mi koyacak? Bu ülkenin emeklisi lüks istemiyor. İnsanca yaşamak istiyor. Ömrünün sonunda muhtaç olmak değil, başı dik yaşamak istiyor.

Ancak iktidar, emekliyi görmezden gelmeye devam ediyor. Gerçek enflasyonu gizleyerek, rakamlarla oynayarak yoksulluğu perdelemeye çalışıyor. Kağıt üzerinde yapılan zamlar; pazarda, markette ve eczanede yok hükmündedir. Bugün emekliler, faturalarla maaşları arasında sıkıştırılmıştır. Bu bir yönetim anlayışı değil, emekliye karşı yürütülen açık bir yoksullaştırma politikasıdır.

CHP olarak biz bu adaletsizliğin karşısındayız. Bu ülkenin sosyal devlet anlayışı, emekliyi yok sayan bu zihniyeti hak etmemektedir. Buradan açık ve net söylüyoruz: Emekli maaşları derhal insanca yaşam seviyesine yükseltilmelidir. Gerçek enflasyon açıklanmalı, emeklilere refah payı gecikmeden verilmelidir. Emekliler sadakaya değil, hak ettikleri maaşa kavuşmalıdır."

"Asgari ücrete ara zam yapılsın"

CHP Ardanuç İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Çavuş da asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni yıl asgari ücret tarifesi, ne yazık ki gerçeklikten ve makul bir yaşam standardı için gerekli tutardan çok uzaktır. Açlık sınırının altında kalan bu ücreti, haftanın altı günü çalışan asgari ücretliye reva gören mevcut iktidara sesleniyoruz: 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' Resmi verilere göre açlık sınırının 30 bin TL olduğu ülkemizde, 28 bin TL'lik asgari ücret 11 milyon çalışanı açlığa ve yoksulluğa mahkum etmiştir. Mülteciler için 40 milyar dolar harcandığını bizzat açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi vatandaşını ekonomik anlamda yalnız bırakmıştır.

Alım gücünün ciddi şekilde düşmesi, hem işçiyi hem de işvereni ekonomik olarak sıkıştırmaktadır. Her ne kadar yüzde 27 oranında zam yapılmış olsa da iktidarın istikrarsız ekonomik politikaları enflasyonu dizginlemeye yetmediği için bu artış ekonomik hayatı kolaylaştırmamıştır. Yine resmi verilere göre geçtiğimiz yıl 2 binin üzerinde şirket konkordato ilan etmiştir. Bu durum, işçilerin yaşadığı ekonomik zorlukların yanı sıra işverenlerin de piyasada daralmaya, hatta iflasa sürüklendiğini göstermektedir.

Bu eşsiz coğrafyada vatandaşını yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşamaya mahkum eden mevcut iktidar, bunun karşılığını sandıkta fazlasıyla görecektir. Sokaktan, caddeden ve pazardan uzak yaşayan; ekmeğin fiyatından haberi olmayan siyasilerin, ziyafet masalarında belirlediği bu asgari ücret tarifesini kabul etmiyoruz. Bu yıl içerisinde bir ara zam yapılması en büyük temennimizdir."