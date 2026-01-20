CHP'den Emeklilere Destek Açıklaması

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şube başkanlarının katılımıyla il başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, emekli maaşlarındaki gerileme, yoksullaşma ve CHP'nin "Meclis'i terk etmeme" eylemine dikkat çekildi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şube başkanlarının katılımıyla CHP İzmir İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında ilk sözü alan Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeleri Platformu Dönem Sözcüsü Ertunç Akbulak, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM'de başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemine destek verdiklerini ifade etti.

Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeleri Platformu Dönem Sözcüsü Ertunç Akbulak, "Tüm Emeklilerin Sendikası olarak sokaklarda ve hayatın her alanda vermiş olduğumuz emek mücadeleinin bir safhasını daha yaşamaktayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis'te başlatmış olduğu 'Meclis'i terk etmeme' eylemine bizler; Tüm Emeklilerin Sendikası olarak destek verdik. İsteklerimizi, arzularımızı Mecliste genel merkezler düzeyinde paylaştık. Bizler de İzmir Şubeleri Platformu olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerelilerdeki temsilcisi olan İzmir İl Başkanlığı'nı bu desteklerden dolayı teşekkür etmek için ziyarette bulunduk. Kabul ettikleri için sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Verdikleri bu desteği bizler alanlarda toplumla buluşturmaya çalışacağız" dedi.

Akbulak, emeklilerin temel yaşam sorunlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bizler emekli olduktan sonra yaşamlarımızı idame ettirebilmek için ne çocuklarımıza mahkum olmak ne de torunlarımızın karşısında yüzümüzün kızarmaması için 'aman torunuma nasıl harçlık vereceğim' düşüncesinden kurtulmak istiyoruz. Bizler evimizdeki doğal gaz faturasıyla ilaç reçetemizin arasında tercih olmamasını istiyoruz. Bizlerin ekonomik şartları, bizlerin başlandığındaki emeklilik aylıklarımızın bağlanma oranlarının gün geçtikçe geriletilerek yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürüldüğünü ve bizleri resmen açlığa mahkum edildiğini iyileştirmenin tavanda değil, tabanda yapıldığını biliyoruz. Son yapılan 20 bin TL iyileştirme daha önce 4 milyon civarında olan en düşük emekli aylığı alanların bugün 4 milyon 900 bine çıktığını bu da insanların ücretlerinin iyileştirmesinin en düşük seviyede yapıldığının bir göstergesidir. Bizler Tüm Emeklilerin Sendikası olarak olarak yaptığımız mücadelede gerek Meclis düzeyinde gerek sokak düzeyinde, toplumsal düzeyde bu iyileştirmeyi insan onuruna yakışır. İnsan hak ve hürriyetlerine yakışır bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Gerek sendikamız gerek toplusal muhalefet olarak bizler alanlardaki bu gücümüzü Meclis'teki muhalefetle de ortaklaştırarak hayatın her alnına taşımak istiyoruz. Bu anlamda biz İzmir yerelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde sokakta bizlerle beraber destek vermeye verdikleri desteği devam ettirmeyi arzu etmekteyiz."

Güç: "Emekliler artık yaşayamaz halde"

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise Türkiye'deki ekonomik krizin en çok emeklileri ve gençleri etkilediğini belirterek "Ülkenin geldiği ekonomik krizin, ekonomik durumun herkes farkında. Ama bunu en çok gençlerimiz ve emeklilerimiz yaşıyor. 2022 yılında AKP iktidara geldiği zaman emekli maaşlarının milli gelire oranı toplamda yüzde 46 iken şu anda yüzde 27. Aslında emekli maaşlarını tabanda birleştiriyorlar. Tabandaki iyileştirmeyi yapıp 35 yıl bu ülkeye emek vermiş, prim ödemiş insanlarla daha az prim ödeyen insanları bir araya getirerek aslında en alt tabanda birleştiriyorlar. Tavanda birleştirmek yerine tabanda birleştiriyorlar. Herkesi yüksek gelirli getirmek yerine alt gelir haline getirip aslında ölümü gösterip sıtmaya, razı etmeye çalışıyorlar. 2022 yılında bir emekli maaşıyla sekiz veya dokuz çeyrek altın alınabiliyordu. Şu anda iki tane almak bile imkansız hale geldi. 11 bin lira yaklaşan bir çeyrek altın fiyatı var. Asgari ücret o dönemlerde emekli maaşının neredeyse iki bölü üçü kadardı. Şu anda asgari ücret emekli maaşının neredeyse yüzde 150 civarında fazla durumda" dedi.

"Sürdürülemeyen bir iktidar yönetimi var"

CHP İzmir İl Başkanı Güç, mevcut tablonun sosyal bir çöküntüye işaret ettiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Asgari ücret zaten 2002'ye göre ciddi anlamda düşmüş durumdayken emekliler artık yaşayamaz halde bırakılmış duruma gelmiştir. Bu da aslında şunu gösteriyor; ülkenin bu ekonomik durumunun getirdiği sosyolojik çöküntü, sosyal çöküntü insanları yaşayamaz hale getirdiğini gösteriyor. Bizim artık bu iktidar değişimine ihtiyacımız var. Sürdürülemeyen bir iktidar yönetimi var şu anda. Bunun değişime ihtiyacı var. Meclis'te emekliler için başlatılan eylemler için milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Sayın başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarındaki arkadaşlarımıza bunu sağlarda, meydanlarda sürdürdüğü için teşekkür ediyoruz ama bu artık iktidarın sürdürebileceği bir yönetim anlayışı değil, yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü artık bir kişi emekli olduğu zaman bir ev alması gerekiyor. Bir kişi emekli olduğu zaman 'artık ben nasıl geçineceğim' diye düşünmemesi gerekiyor. Bizim artık bu olguları, bu düşünceleri daha mutlu yaşanılabilir bir ülke haline getirebilmemiz için ülkedeki iktidarın değişmesi gerektiğine inanıyoruz."