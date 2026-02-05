CHP'den Epstein Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Epstein Soru Önergesi

05.02.2026 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Epstein davasıyla ilgili dört bakanlığa soru önergesi sundu.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Jeffrey Epstein dava dosyalarında yer alan iddialara ilişkin Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarına soru önergesi verdi. Emre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Epstein dava dosyalarında adı geçen kişi ve ağların Türkiye ile bağlantıları araştırılmış mıdır? Bu kişilere ait Türkiye'ye giriş-çıkış kayıtları incelenmiş midir? Konuya ilişkin yürütülen adli veya idari soruşturma bulunmakta mıdır" diye sordu.

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, uluslararası kamuoyunda yeniden gündeme gelen Jeffrey Epstein dava dosyalarında yer alan iddialara ilişkin dört bakanın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergeleri verdi.

Emre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Epstein dava dosyalarında adı geçen kişi ve ağların Türkiye ile bağlantıları araştırılmış mıdır? Bu kişilere ait Türkiye'ye giriş-çıkış kayıtları incelenmiş midir? Konuya ilişkin yürütülen adli veya idari soruşturma bulunmakta mıdır? Güvenlik birimleri tarafından yapılan risk analizleri kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?"

"Çocukların bu tür suçlara karşı erken tespiti için özel bir izleme sistemi bulunmakta mıdır?"

Emre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan şu sorulara yanıt istedi:

"Uluslararası çocuk istismarı ve insan ticareti ağlarına karşı hangi koruyucu mekanizmalar uygulanmaktadır?"

Çocukların bu tür suçlara karşı erken tespiti için özel bir izleme sistemi bulunmakta mıdır?

Türkiye, bu suçlarla mücadelede hangi uluslararası iş birliklerini yürütmektedir?

Bakanlık kayıtlarında bu ağlarla bağlantılı vaka tespit edilmiş midir?"

"Denetim eksikliklerine ilişkin herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır?"

Emre'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na yönelttiği sorular da şöyle:

"Epstein dosyalarında adı geçen kişilerin özel uçuşlar veya deniz araçlarıyla Türkiye'yi kullandığı tespit edilmiş midir?"

Özel jetler ve yatlara yönelik denetim mekanizmaları yeterli midir?

Havaalanları ve limanlarda bu kapsamda özel bir kontrol uygulanmakta mıdır?

Denetim eksikliklerine ilişkin herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır?"

Emre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ise "Epstein dosyalarında adı geçen kişilere ilişkin Türkiye'de adli bir işlem yapılmış mıdır? Yabancı ülke makamlarından gelen adli yardımlaşma talepleri bulunmakta mıdır? Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında başlatılan soruşturmalar var mıdır? Kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik bir planlama yapılmakta mıdır" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA

Zeynel Emre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Epstein Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:10:16. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Epstein Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.