Politika

CHP'den Epstein Soruşturmasına Komisyon Çağrısı

04.02.2026 15:34
CHP'li Başarır, kaybolan çocuklar için TBMM'de komisyon kurulmasını önerdi, çocuk kaçırma olaylarını araştırmalıyız dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin yayımlanan belgelere yönelik, "Kaybolan çocuklar için TBMM'de bir komisyon kurulsun, araştıralım. Çünkü belgelerde maalesef Türkiye'den de gelen çocuklar olduğu belirtilmiş. Biz bunu insanlık adına araştırmalıyız." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a yönelik açıklanan belgelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Belgelerin açıklanmasının ardından tüm dünyanın utandığını, görüntülerin herkesin içini acıttığını ifade eden Başarır, konuya ilişkin Türkiye'den kaçırılan çocuk olup olmadığının araştırılması gerektiğini, bu nedenle TBMM'nin konuya el atarak tüm dünyaya mesaj vermesi gerektiğini savundu.

"1999 Marmara Depremi ile 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 104 bin çocuğun kaybolduğunu ve sadece bir kısmının bulunduğunu" iddia eden Başarır, şunları söyledi:

"Bu rakamları İçişleri Bakanlığı, TÜİK, iktidar kamuoyuyla paylaşsın. Kaybolan çocuklar için TBMM'de bir komisyon kurulsun, araştıralım. Çünkü belgelerde maalesef Türkiye'den de gelen çocuklar olduğu belirtilmiş. Biz bunu insanlık adına araştırmalıyız. Dünya, çocuklar bu kadar kötülüğü hak etmiyor. Siyaset gütmeksizin, birbirimizi suçlamaksızın Meclis'teki tüm gruplar toplanıp bu olayları araştırmalı, kayıp çocuklarımızla ilgili bir rapor hazırlamalı ve dünyaya, bu alçaklara, sapkınlara, kim olursa olsun, dünyanın en güçlü ülkesini yönetebilir, hiç fark etmez, gerekli mesajları vermeli."

Başarır, ülkede beslenme ve barınma krizinin derinleştiğini ileri sürerek, enflasyon oranının aylık bazda, kasım ve aralık'ta 0,87 ve 0,89 olarak açıklanırken, ocakta 4,84'e yükseldiğini belirtti.

Ramazanın yaklaştığına işaret eden Başarır, elindeki pideyi göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Milyonlarca insanımız oruç tutacak, iftar yapacak, sahura kalkacak. Bu pide 25 lira. Dört kişilik emekli bir aile iftarda ve sahurda 3 tane pideyi tüketmek zorunda. Toplam 75 lira. Yani Ramazan boyunca 2 bin 250 lira bu pideye para verecek. Ne yapacak Bakan? Simitte yaptığı gibi bunları üçe değil, bu sefer dörde bölecek. Belki emekli ancak alabilir. Verdikleri 1000 lira ek zam Ramazan ayındaki emeklinin pide masrafını karşılamıyor."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Çocuk, Son Dakika

16:23
16:21
15:44
14:47
14:33
14:19
