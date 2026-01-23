CHP'den İşsizlik Fonu Eleştirisi - Son Dakika
CHP'den İşsizlik Fonu Eleştirisi

23.01.2026 15:08
CHP'li Ulaş Karasu, İşsizlik Sigortası Fonu'nun işverene aktarıldığını, işçilerin haklarının göz ardı edildiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan son üç yılda işverene 208 milyar lira kaynak aktarıldığını işçilere ödenen tutarın ise 147 milyar lira olduğunu belirterek, "İşsizlik Sigortası Fonu bir teşvik kasası değildir. Bu fon emeğin parasıdır. İşsiz kalan insanın hayata tutunma hakkıdır. Adı İşsizlik Fonu olan bir kaynağın, ağırlıklı olarak işverene akması kabul edilemez bir tercihtir" dedi.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İşsizlik Sigortası Fonu'nun kuruluş amacından uzaklaştırıldığına dikkati çekerek konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Karasu, İşsizlik Sigortası Fonu'nun işsizliğe karşı koruma sağlaması gereken bir yapı olduğunu belirterek, "erişimi zorlaştıran uygulamalar ve işverene yönelik teşviklerin ağırlık kazanması nedeniyle" fonun sigorta mantığından uzaklaştığını ifade etti.

"İşverenlere aktarılan teşvik ve destekler 71 milyar liraya çıkmıştır"

İşsizlik sigortasının bireysel bir yardım mekanizması olarak tasarlanmadığını vurgulayan Karasu, bu sistemin gelirin korunması, istihdamın sürekliliği ve iş güvencesini birlikte içeren kamusal bir sözleşme niteliği taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özcesi İşsizlik Sigortası Fonu, ülkemizde işçinin alın teriyle oluşturulmuş, işsiz kaldığında ayakta kalabilmesi için kurulmuş bir kamusal güvencedir. Bu fonun varlık nedeni, işsiz kalan yurttaşın yaşamla bağını koparmamasıdır. Ancak İŞKUR'un açıkladığı rakamlar, İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacından nasıl uzaklaştırıldığını açık biçimde ortaya koymaktadır. Son 3 senenin rakamlarına bakarak, fonun nasıl kullanıldığını anlayabiliriz. 2023 yılında işçilere ödenen işsizlik ödeneği 21 milyar 674 milyon lirayken, aynı yıl işverenlere aktarılan teşvik ve destek tutarı yaklaşık 40 milyar liraya ulaşmıştır. 2024 yılında tablo daha da büyümüştür. İşçilere ödenen işsizlik ödeneği yaklaşık 46 milyar lira olurken, işverenlere aktarılan teşvik ve destekler 71 milyar liraya çıkmıştır.

2025 yılında ise fark daha da derinleşmiştir. İşçilere ayrılan pay 80 milyar 650 milyon lira iken, işverenlere aktarılan tutar 97 milyar 231 milyon lirayı bulmuştur. Dolayısıyla işçinin primiyle büyüyen fon, işsiz kalanlara dar, işverene geniş çalışıyor. Üç yıldır işverene aktarılan kaynak, işçiye ödenenin milyarlarca lira üzerinde. Bir başka çarpıcı veri ise başvurularla ilgilidir. 2024 yılında 1 milyon 659 bin yurttaş işsizlik ödeneği için başvuruda bulunmuş, yalnızca 798 bin kişi bu haktan yararlanabilmiştir. Yani her iki işçiden biri, primini ödediği fondan pay alamamıştır. Fon büyümektedir. Menkul kıymet ve nakit varlığı yüz milyarları aşmıştır. Buna karşın işsiz kalan işçi yalnız bırakılmaktadır."

"Bu fon emeğin parasıdır"

İşsizlik Sigortası Fonu'nun istihdamı kalıcı hale getiren bir araç olmaktan uzaklaştırılarak kısa vadeli teşviklerin finansman kaynağına dönüştürüldüğünü iddia eden Karasu, şöyle devam etti:

"Oysa bu fon, güvenceli ve nitelikli istihdam yaratmak için kullanılmalıdır. İşsizlik Sigortası Fonu bir teşvik kasası değildir.  Bu fon emeğin parasıdır. İşsiz kalan insanın hayata tutunma hakkıdır. Adı İşsizlik Fonu olan bir kaynağın, ağırlıklı olarak işverene akması kabul edilemez bir tercihtir. Bu anlayış, çalışma hayatında güvencesizliği büyütmekte, iş güvencesini aşındırmakta ve emekçiyi her geçen gün daha savunmasız hale getirmektedir. Bu tablo derhal değişmelidir. Fonun kullanım önceliği, işsiz kalan yurttaş ve kalıcı istihdam olmalıdır. Dün emeklilerimiz, bugün ise İşsizlik Sigortası Fonu? Ülkemiz, devasa bir güvencesizliğe ve geleceksizliğe itilmektedir. Bunun yegane adresi AKP'nin emek, emekçi karşıtı sömürge politikalarıdır."

Kaynak: ANKA

