CHP'den Jandarma Müdahalesine Meclis Soruşturması

19.01.2026 14:05
CHP'li Murat Bakan, Jandarma'nın İmamoğlu davası için gelen vatandaşlara müdahalesini Meclis'e taşıdı.

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Jandarma'nın Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasını takip etmek isteyen yurttaşlara yönelik sert müdahalesini Meclis'e taşıyarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "15 Ocak 2026 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yaşanan olaylarda toplam kaç jandarma personeli görev yapmıştır? Bu personelin rütbe ve görev dağılımı nedir? Jandarma Genel Komutanlığı açıklamasında belirtilen 'münferit müdahalede bulunan personel' kimdir? Sadece ilgili personelin münferit müdahalede bulunması nasıl açıklanmaktadır" diye sordu.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması için Silivri'ye gelen vatandaşlara yönelik Jandarma'nın müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Murat Bakan, önergesinde şunları kaydetti:

"Yerde sürüklenerek yaralanan vatandaşlarımızla birlikte, bir vatandaşımızın kaburgasının kırıldığı söz konusu müdahaleye ilişkin görüntüler ve yaşananlar; olayın gerçekleşme biçimi, orantılı güç kullanımı, toplantı ve ifade özgürlüğü, yargılamanın aleniyeti ve güvenlik güçlerinin tarafsızlığı aynı zamanda kolluk kuvvetleri içinde tarikat/cemaat etkisi bakımından ciddi soru işaretleri doğurmuştur. İdari soruşturma tamamlanmadan ilgili personelin 'münferit müdahalede bulunduğu'  kanısına nasıl varılmıştır? Bu durum kurum içerisinde emir-komuta zincirinin ihlal edildiğini ve ciddi bir disiplin zafiyeti yaşandığını mı göstermektedir?

15 Ocak 2026 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yaşanan olaylarda toplam kaç jandarma personeli görev yapmıştır? Bu personelin rütbe ve görev dağılımı nedir? Jandarma Genel Komutanlığı açıklamasında belirtilen 'münferit müdahalede bulunan personel' kimdir? Sadece ilgili personelin münferit müdahalede bulunması nasıl açıklanmaktadır? İdari soruşturma tamamlanmadan ilgili personelin 'münferit müdahalede bulunduğu' kanısına nasıl varılmıştır?

"Müdahaleye maruz kalan vatandaşlarımız hakkında herhangi bir adli işlem başlatılmış mıdır"

Jandarma Genel Komutanlığı açıklamasında belirtilen 'münferit müdahalede bulunan personel' ibaresi doğru ise, bu durum kurum içerisinde emir-komuta zincirinin ihlal edildiğini ve ciddi bir disiplin zafiyeti yaşandığını mı göstermektedir? Müdahalede bulunan teğmen rütbeli jandarma subayının 'bir cemaat veya yapı ile bağlantılı olduğu iddiaları' hakkında Bakanlığınızca herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Yapılmış ise hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Müdahaleye maruz kalan vatandaşlarımız hakkında herhangi bir adli işlem başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa suçlamalar nelerdir?

İçişleri Bakanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere Bakanlığa bağlı tüm birimlerde, tarikat ve cemaat yapılanmalarının varlığı ile bu yapıların herhangi bir siyasi odak veya çıkar grubu doğrultusunda hareket edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak hangi denetim, inceleme ve soruşturma mekanizmalarını işletmektedir? Bu kapsamda bugüne kadar başlatılmış idari veya adli soruşturma bulunmakta mıdır? İçişleri Bakanlığı'nda cemaat/tarikat yapılanmaların önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınması, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti için tehdit oluşturacak ve halk egemenliğini tehlikeye atacak tüm yapılanmalara karşı gerekli önlemlerin alınması amacıyla tedbir alınacak mıdır?"

Kaynak: ANKA

