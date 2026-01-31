CHP'den Migros İşçilerine Destek Çağrısı

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gözaltına alınan Migros işçilerine ilişkin, "Hem aç bırakıyor hem gözaltına alıyorsunuz. Geçim sıkıntısı nedeniyle anayasal haklarını kullanan işçileri serbest bırakın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, gözaltına alınan Migros işçilerine destek için PM üyesi Baran Seyhan ve YDK üyesi Oğuzhan Cenan ile İstanbul'da Vatan Emniyet'e gitti. Başarır, çıkışta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün anayasal haklarını kullanan Migros işçileri gözaltına alındı. Parti Meclisi üyemiz Baran Seyhan ve Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz Oğuzhan Cenan ile birlikte Vatan Emniyet'e geldik. İşçiler buraya getiriliyor. Buradan çağrımız şudur: Bu işçiler anayasal haklarını kullandılar. Emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Bir eylem ortaya koydular. Geçim sıkıntısı sebebiyle bunu yaptılar. Onlara bu kötülüğü yapmayın. İşçilerimizi serbest bırakın. Herkes grev, yürüyüş, gösteri hakkını serbestçe kullansın. Hem aç bırakıp hem gözaltına almak bu yönetime bu döneme uygun bir şey ama bu halk, bu uygulamayı affetmeyecek."