CHP'den Migros İşçilerine Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Migros İşçilerine Destek Çağrısı

31.01.2026 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Başarır, gözaltına alınan Migros işçilerini serbest bırakma çağrısında bulundu.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gözaltına alınan Migros işçilerine ilişkin, "Hem aç bırakıyor hem gözaltına alıyorsunuz. Geçim sıkıntısı nedeniyle anayasal haklarını kullanan işçileri serbest bırakın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, gözaltına alınan Migros işçilerine destek için PM üyesi Baran Seyhan ve YDK üyesi Oğuzhan Cenan ile İstanbul'da Vatan Emniyet'e gitti. Başarır, çıkışta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün anayasal haklarını kullanan Migros işçileri gözaltına alındı. Parti Meclisi üyemiz Baran Seyhan ve Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz Oğuzhan Cenan ile birlikte Vatan Emniyet'e geldik. İşçiler buraya getiriliyor. Buradan çağrımız şudur: Bu işçiler anayasal haklarını kullandılar. Emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Bir eylem ortaya koydular. Geçim sıkıntısı sebebiyle bunu yaptılar. Onlara bu kötülüğü yapmayın. İşçilerimizi serbest bırakın. Herkes grev, yürüyüş, gösteri hakkını serbestçe kullansın. Hem aç bırakıp hem gözaltına almak bu yönetime bu döneme uygun bir şey ama bu halk, bu uygulamayı affetmeyecek."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Migros, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Migros İşçilerine Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
18:22
Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:34:30. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Migros İşçilerine Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.