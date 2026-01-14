CHP'den Uyuşturucu Operasyonu Soruları - Son Dakika
CHP'den Uyuşturucu Operasyonu Soruları

14.01.2026 17:23
CHP'li Murat Bakan, Türkiye'nin uluslararası uyuşturucu operasyonlarında yer almadığını sorguladı.

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İspanya'da ele geçirilen 10 tonluk kokain operasyonunu Meclis'e taşıdı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Bu 10 tonluk kokain operasyonunda Türkiye niye yok? Uluslararası işbirliğinde Türkiye niye yok? Torbacı peşine düşmek dışında uyuşturucuyla mücadelede ne yapıyorsun" diye sordu.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Brezilya Federal Polisi, İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) ile Fransa ve Portekiz makamlarının iş birliğiyle yürütülen "Marea Blanca" (Beyaz Gelgit) kod adlı operasyonda, İspanya güvenlik makamları, Brezilya'dan gelen bir gemide yaklaşık 9 bin 994 kilogram (yaklaşık 10 ton) kokain ele geçirdi ve 13 kişiyi gözaltına aldı.

CHP'li Murat Bakan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İspanya, Avrupa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptı. Bu uyuşturucu operasyonunu uluslararası bir dayanışmayla yaptı. Amerika Uyuşturucuyla Mücadele Ofisş, Brezilya polisi, Fransa polisi, Portekiz polisi İspanya'ya destek oldu. Interpol'un, Europol'un tüm uluslararası organizasyonların desteğiyle beraber, 10 ton kokaini Kanarya Adaları açıklarında ele geçirdiler. Biz soruyoruz Ali Yerlikaya'ya; Ey Ali Yerlikaya, torbacı yakalama peşindesin, yakalıyorsun, yakala; uyuşturucu kullanan fenomenleri, internet ünlülerini, oyuncuları yakalıyorsun, yakala, onu da yapma demiyoruz. Ama Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele, torbacı yakalamaya indirgenemez.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi diyor ki; 'yakalama ve operasyon sayısına bakarak uyuşturucuyla mücadele edemezsiniz.' 'Organizasyonu çökerteceksin' diyor; 'parayı takip edeceksin' diyor -para nereden geliyor nereye gidiyor-; 'parayı, finansal kaynakları keseceksin ve tüketimi azaltacaksın' diyor. Türkiye'de tüketim artıyor, parasal kaynaklar kesilmiyor, büyük organizasyonlar çökertilmiyor; torbacı ve ünlü peşinde koşan bir İçişleri Bakanlığı var. Soruyorum Ali Yerlikaya'ya; bu 10 tonluk kokain operasyonunda Türkiye niye yok? Uluslararası işbirliğinde Türkiye niye yok? Torbacı peşine düşmek dışında uyuşturucuyla mücadelede ne yapıyorsun?"

Yerlikaya'ya 8 soru yöneltti

CHP'li Bakan, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yanıtlaması için yazılı soru önergesi verdi. Bakan, Ali Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"İspanya makamlarınca gerçekleştirilen ve yaklaşık 9 bin 994 kilogram kokainin ele geçirildiği 'Marea Blanca' operasyonu hakkında, Türkiye Cumhuriyeti makamları bilgilendirilmiş midir?

Operasyona konu olan Açık kaynak gemi kayıtlarında IMO 7359149 numarasıyla yer alan 'United S' isimli geminin Türk şirketiyle bağlantısının olup olmadığı hakkında İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya ilgili diğer birimlerce inceleme yapılmış mıdır?

Türkiye, bu operasyon kapsamında, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Brezilya Federal Polisi, İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), Fransa, Portekiz ve İspanya makamlarıyla doğrudan adli veya istihbari bilgi paylaşımında bulunmuş mudur? Bulunmuşsa hangi kurumlar aracılığıyla ve hangi çerçevede gerçekleştirilmiştir?

Operasyonda yer alan ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Brezilya Federal Polisi, İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) ve diğer yabancı kolluk birimleriyle Türkiye neden aktif iş birliği içinde olmamıştır?

Son 5 yıl içerisinde, Türkiye çıkışlı veya Türkiye bağlantılı olduğu değerlendirilen uluslararası uyuşturucu sevkiyatları kapsamında kaç soruşturma açılmış, kaçında organizasyonun üst düzey yöneticilerine ulaşılabilmiştir?

Uyuşturucuyla mücadelede, yüksek hacimli ve uluslararası organize suç dosyaları yerine, daha çok düşük ölçekli sokak satıcılarına odaklanıldığı yönündeki eleştiriler Bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir?

İçişleri Bakanlığı'nın, uyuşturucuyla mücadelede organizasyon yapısını, para trafiğini ve lojistik ağları hedef alan yeni bir strateji veya eylem planı bulunmakta mıdır?

Kamuoyunda, uyuşturucuyla mücadelenin magazinsel ağırlıklı yürütüldüğü yönündeki eleştiriler dikkate alınarak, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmaya yönelik bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

Murat Bakan, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

