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CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı - Son Dakika

CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

27.09.2021 18:28
CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı, System.String[]

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu (29), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu (29), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından 23 Eylül'de Honaz ilçesinde düzenlenen danışma kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 'makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanları elini kırmakla' tehdit ettiği ileri sürülen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Odabaşıoğlu'nun, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı - Son Dakika
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