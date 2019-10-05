Son Dakika Haberleri: CHP Emirdağ İlçe Başkanı Recep Özer'den Kazım Kurt'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

CHP Emirdağ İlçe Başkanı Recep Özer'den Kazım Kurt'a ziyaret

35 dakika önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Emirdağ İlçe Başkanı Recep Özer, ilçe teşkilatı ve 31 Mart seçimlerinde CHP Emirdağ Belediye Başkan adayı olan Barış Can ile bir araya geldi.

CHP Emirdağ İlçe Başkanı Recep Özer'den Kazım Kurt'a ziyaret, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Emirdağ İlçe Başkanı Recep Özer, ilçe teşkilatı ve 31 Mart seçimlerinde CHP Emirdağ Belediye Başkan adayı olan Barış Can ile bir araya geldi.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt bir süre misafirleri ile sohbet etti. Başkan Kurt'a yerel seçimlerde kendilerine verdiği destek için teşekkür eden Recep Özer ve Barış Can, "Bu seçimde olmadı ancak gelecek seçimde Emirdağ'da sosyal demokrat, halkçı belediyecilik ile tanışacak" dedi. Yerel seçimlerde aldığı büyük başarıdan dolayı Başkan Kurt'u tebrik eden Özer ve Can, Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Emirdağ ilçesinin sosyal demokrat bir anlayışla yakın zamanda buluşması gerektiğini belirtti. Eskişehir'de çok sayıda Emirdağlı vatandaşın olduğunu dile getiren Başkan Kurt, Emirdağ'ın Eskişehir'in bir parçası olduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Kazım Kurt, Recep Özer, Emirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Efeler İlçe Başkanı'nın darbedildiği iddiası
MHP ile CHP arasında gerginlik tırmanıyor! Semih Yalçın: Ahlaksızlığın delili CHP Efeler İlçe Başkanı, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı Erdoğan'ın konuşma yaptığını öğrenen Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 12:52:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Emirdağ İlçe Başkanı Recep Özer'den Kazım Kurt'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]