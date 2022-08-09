İslahiyeli Çiftçi: Her Tarafa Teşvik Var, Bizim Bu İslahiye Bölgesine Teşvik Yok

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinledi. İslahiyeli bir çiftçi, "Şu anda satışlar yok, tüccarlar yok. Maliyetler yüksek, girdiler yüksek, mazot çok pahalı… Teşvik var; Manisa'ya var, Alaşehir'e var, her tarafa var, bizim bu İslahiye bölgesine teşvik yok. Teşvik bekliyoruz" dedi. Bir üzüm üreticisi ise İslahiye'de çürümeye yüz tutmuş soğuk hava deposunun tekrar faaliyete geçmesini istedi.

İrfan Kaplan, İslahiye'deki bir kahvehanede ziyaret ettiği vatandaşlara, "Sorunlarınız varsa söyleyin, ben de Meclis'te dile getireyim" dedi.

"ENFLASYON YÜKSEK. ENFLASYONA GÖRE DE BİZ BURADA ÇARESİZ KALDIK"

Kahvehanedeki bir vatandaş, "Enflasyon yüksek. Enflasyona göre de biz burada çaresiz kaldık. Şu anda bekliyoruz, beklemekle de oluyor mu? Olmuyor, o da olmuyor" diyerek Kaplan'a dert yandı.

"HER TARAFA TEŞVİK VAR, BİZİM BU İSLAHİYE BÖLGESİNE TEŞVİK YOK"

İslahiye'ye teşvik verilmemesinden dert yanan bir çiftçi ise "Şu anda satışlar yok, tüccarlar yok. Maliyetler yüksek, girdiler yüksek, mazot çok pahalı… Teşvik var; Manisa'ya var, Alaşehir'e var, her tarafa var, bizim bu İslahiye bölgesine teşvik yok. Teşvik bekliyoruz. (Kurumuş üzümleri göstererek) Şu anda çiftçimizin durumu bu" dedi.

"İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN YAPILAN SOĞUK HAVA DEPOSU ŞU ANDA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞ"

İrfan Kaplan, ilçede yıkılmak üzere olan soğuk hava deposunun önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yıllar önce İl Özel İdaresi tarafından yapılan soğuk hava deposu şu anda çürümeye terk edilmiş. Üzüm üreticileri perişan durumda, sıkıntıda. Ama binayı görüyorsunuz, yıllarca harabe halinde. Devlet el atmalı."

"ÜZÜMLERİMİZ ÇOK GÜZEL PARA EDİYORDU"

Bir üzüm üreticisi ise soğuk hava deposunun yeniden faaliyete geçinilmesini talep ederek, " Trabzon'daki ihracatçılar falan geliyordu buraya. Bir katkı oluyordu. Üzümlerimiz çok güzel para ediyordu" dedi.

"İKTİDAR ÇİFTÇİLERİMİZİ YOK SAYMAYA DEVAM ETSİN. SEÇİMLERE AZ KALDI"

CHP'li Kaplan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"İslahiye ilçemizde, İlçe Başkanımız Mustafa Köse, önceki dönem İlçe Başkanımız Mustafa Alıcı ile birlikte çiftçilerimizi ziyaret ettik, sorunlarını dinledik. Çiftçilerimiz perişan! Artan girdi maliyetleri, soğuk hava deposunun olmamasından dolayı çiftçilerimiz üzümünü bahçeden toplayamayacak durumda gelmiş. İktidar çiftçilerimizi yok saymaya devam etsin. Seçimlere az kaldı. Sayın Genel Başkanımızın da açıkladığı gibi iktidara geldiğimizde çiftçilerimiz alın terinin karşılığını alacak, bu zulüm son bulacak."