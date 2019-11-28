Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca: "Defineciliğin tamamen yasaklanması gerekir"
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca: 'Defineciliğin tamamen yasaklanması gerekir' - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca: "Defineciliğin tamamen yasaklanması gerekir"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Define arayıcılığını ÇED kapsamına almak hiç bir anlam ifade etmez. Çevresel ve kültürel değerlerimizin korunması için bu alanlarda defineciliğin tamamen yasaklanması gerekir." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Define arayıcılığını ÇED kapsamına almak hiç bir anlam ifade etmez. Çevresel ve kültürel değerlerimizin korunması için bu alanlarda defineciliğin tamamen yasaklanması gerekir." ifadesini kullandı.

Karaca, yazılı açıklamasında, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, define aramacılığı için "ÇED gerekli değildir" kararı alınması gerekeceğine dikkati çekti.

Böylece ÇED raporu hazırlanmadan definecilik yapılacağına işaret eden Karaca, şunları kaydetti:

"Definecilik, çevresel ve kültürel değerlerin talanından başka bir şey değildir. Ayrıca, bir dolandırıcılık ve umut tüccarlığı düzenidir. Sahte haritalar ve söylentiler üzerinden insanlar maniple ediliyor, kandırılıyor, dolandırılıyor. Define arayıcılığını ÇED kapsamına almak hiçbir anlam ifade etmez. Çevresel ve kültürel değerlerimizin korunması için bu alanlarda defineciliğin tamamen yasaklanması gerekir."

Uygulamada "ÇED gerekli değildir" kararını valiliklerin verdiğini anımsatan Karaca, Gümüşhane merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içindeki İstavroma Yaylası'nda yer alan ve define araması için kazılan Dipsiz Göl'ün durumuna dikkati çekti.

Karaca, "Dipsiz Göl'de onca rezalet valilik izniyle olmuştu. Bakanlık, ÇED Yönetmeliği kapsamına alarak, valiliklere savunma argümanı oluşturmuştur. Anlaşılıyor ki Bakanlık Dipsiz Gölü ibret almamış, oluşan hukuki sorunlara karşı 'meşruluk' zemini hazırlamıştır. Dipsiz Göl meselesi, sadece bir ihmal ile geçiştirilemez. Ortada ciddi bir akıl ve ahlak problemi var." değerlendirmesinde bulundu.

Çevresel Etki Değerlendirme, Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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