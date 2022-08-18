Kılıçdaroğlu'ndan Annesini Kaybeden Ankara Valisi Vasip Şahin'e Başsağlığı Telefonu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Annesini Kaybeden Ankara Valisi Vasip Şahin'e Başsağlığı Telefonu

18.08.2022 17:02
Kılıçdaroğlu'ndan Annesini Kaybeden Ankara Valisi Vasip Şahin'e Başsağlığı Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Nebahat Şahin'i kaybeden Ankara Valisi Vasip Şahin'le telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu, Şahin'e başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Nebahat Şahin'i kaybeden Ankara Valisi Vasip Şahin'le telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu, Şahin'e başsağlığı dileklerini iletti.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Nebahat Şahin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Vali Şahin'i telefonla arayan Kemal Kılıçdaroğlu, Şahin ve ailesine başsağlığı diledi.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Annesini Kaybeden Ankara Valisi Vasip Şahin'e Başsağlığı Telefonu - Son Dakika
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