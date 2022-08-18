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Kemal Kılıçdaroğlu, Vasip Şahin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan Annesini Kaybeden Ankara Valisi Vasip Şahin'e Başsağlığı Telefonu - Son Dakika

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