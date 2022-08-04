Kılıçdaroğlu: "Artık Geçmişte Yaşamak İstemiyorsak, Önümüze Bakmak İstiyorsak, Bu Ülkedeki Tüm Açık Yaraları Kapatmamız Şarttır" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Artık Geçmişte Yaşamak İstemiyorsak, Önümüze Bakmak İstiyorsak, Bu Ülkedeki Tüm Açık Yaraları Kapatmamız Şarttır"

04.08.2022 17:14
Kılıçdaroğlu: "Artık Geçmişte Yaşamak İstemiyorsak, Önümüze Bakmak İstiyorsak, Bu Ülkedeki Tüm Açık Yaraları Kapatmamız Şarttır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Artık geçmişte yaşamak istemiyorsak, önümüze bakmak istiyorsak, bu ülkedeki tüm açık yaraları kapatmamız şarttır. Söz verdim aydınlatacağım ve helalleşmek için bir daha geleceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Artık geçmişte yaşamak istemiyorsak, önümüze bakmak istiyorsak, bu ülkedeki tüm açık yaraları kapatmamız şarttır. Söz verdim aydınlatacağım ve helalleşmek için bir daha geleceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Uludere katliamında yaşamını yitiren 34 kişinin yakınlarını Şırnak'ta ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretten fotoğraflarla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları dedi:

"Acılarımızla yüzleşerek iyileşebiliriz. Yaralarımızı ancak bu sayede sarabiliriz. Artık geçmişte yaşamak istemiyorsak, önümüze bakmak istiyorsak, bu ülkedeki tüm açık yaraları kapatmamız şarttır. Söz verdim aydınlatacağım ve helalleşmek için bir daha geleceğim."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Artık Geçmişte Yaşamak İstemiyorsak, Önümüze Bakmak İstiyorsak, Bu Ülkedeki Tüm Açık Yaraları Kapatmamız Şarttır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Artık Geçmişte Yaşamak İstemiyorsak, Önümüze Bakmak İstiyorsak, Bu Ülkedeki Tüm Açık Yaraları Kapatmamız Şarttır" - Son Dakika
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