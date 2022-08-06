Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Gençler Görün ve Duyun; Bu Adam Böyle Biri. Bunda Ne Hak Var Ne Hukuk; Ne Haram Var Ne Helal... Hiçbir Şey Yok. Sadece...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevinden alınmasına ilişkin; "Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı çünkü biz durumu gördük" sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Gençler görün ve duyun; bu adam böyle biri, zihni böyle çalışıyor. Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal... Hiçbir şey yok. Sadece büyük bir boşluk" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevinden alınmasına ilişkin; "Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı çünkü biz durumu gördük" sözlerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, şu açıklamayı yaptı:

"Erdoğan iptal edilen KPSS ile ilgili 'biz orada boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı' demiş. Aslında diyor ki, muhalefet bu kadar güçlü olmasaydı, benim çalıntı sınavlar umurumda olmaz. Ama işte seçim kapıda, ben de umursuyor gibi yapıyorum.

Gençler görün ve duyun; bu adam böyle biri, zihni böyle çalışıyor. Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal... Hiçbir şey yok. Sadece büyük bir boşluk."

Erdoğan, Rusya ziyaretinin dönüşünde uçakta KPSS ile ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

"Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra ben ÖSYM Başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık. Bu atamayla beraber de hemen ekibini en güzel şekilde kurması için talimat verdik."