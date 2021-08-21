Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş'ta çeşitli açılışlar gerçekleştirdi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde temel atma ve açılış törenlerine katıldı, belediyeyi ziyaret etti.

58'nci Ulusal, 32'nci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri için ilçeye gelen Kılıçdaroğlu, partililer ve vatandaşlarca karşılandı.

Kent Meydanı ve buradaki saat kulesinin açılışını yapan Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Kentsel Tasarım Uygulamaları Sergisini gezdi.

Ardından Hacıbektaş Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Başkanı Arif Yoldaş Altıok'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş ilçesinin güzel bir görünüme kavuşması için verdiği emek dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

" Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun bir kent Hacıbektaşlılara kazandırılmak isteniyor ve bunun mücadelesi yapılıyor. Burayı bütün dünya biliyor, tanıyor ama biraz bakımsızdı. Bir şeye değer vermek sadece onu anmak değildir, bakmak ve ilgilenmek gerekiyor.

Belediyenin önünde güzel bir meydan oluştu. Kentlerin meydanlara ihtiyacı vardır, meydansız bir kent olmaz zaten. Meydanlarda düğünler, eğlenceler, mitingler olur. Bu çerçevede Hacıbektaş'ın 21'inci yüzyılın sevimli, şirin, yeşil bir kenti haline dönüştürmek için çabalayan İmamoğlu ve arkadaşlarına teşekkür etmek isterim. Bu beldeye başkanlık sıradan bir olay değil. Üstlendiği sorumluluğun bilincinde olarak Hacıbektaş Belediye Başkanımız da çaba harcadı, teşekkür ederim."

Daha sonra Nilgün-Sırrı Bektaş Kültür Merkezi ve Müzesi'nin temel atma törenine katılan Kılıçdaroğlu, aynı yerleşkede bulunan restorasyonu bir süre önce tamamlanan tarihi yel değirmeninin de açılış kurdelesini kesti.

Kılıçdaroğlu'na programlarında bazı parti yöneticileri, milletvekilleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu eşlik etti.