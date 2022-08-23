CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YKS'de Niğde'de birinci olan öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YKS'de Niğde'de birinci olan öğrencilerle buluştu

23.08.2022 22:31
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YKS'de Niğde'de birinci olan öğrencilerle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel, dil, eşit ağırlık ve sayısal puan türünde Niğde'de il birincisi olan öğrencilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel, dil, eşit ağırlık ve sayısal puan türünde Niğde'de il birincisi olan öğrencilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, YKS'de sözel ve dil puan türünde il birincisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Dilbilimi Bölümünü kazanan Doğukan Nebili'nin evinde eşit ağırlık puan türünde il birincisi olarak Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Mertcan Kumak ile sayısal puan türünde il birincisi olan ve Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümüne yerleşen Doğukan İleri görüştü.

Öğretmen ve ailelerinin de bulunduğu görüşmede öğrencileri tebrik eden Kılıçdaroğlu, eğitim sisteminin tepeden tırnağa yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Sınavlar nedeniyle gençlerin çocukluğunu bile yaşayamadığını, buna son verilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle teknolojiye ve meslek okullarına büyük ağırlık vermemiz gerekiyor. Bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı teknoloji liseleri kurmayı düşünüyoruz ki çocuk hem okuyacak hem de sınıftan sonra fabrikada stajını yapacak. Staj yaptığı sürede sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek, mezun olduğunda da iz düşümü olan fakülteye artı puanla gidecek. Böylece teknoloji liselerini daha kabul gören, tercih edilen liseler olmasını sağlayacağız. Öte yandan sanayinin ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacını büyük ölçüde karşılamış olacağız. Üniversitelerin ise her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı mekanlar olmak zorunda. Eğer üniversitelerde düşünceye sınır getirirseniz orası üniversite olmaktan çıkar."

Hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, öğrencilere bilgisayar hediye etti.

Daha sonra bir restoranda basına kapalı kanaat önderleri ve şehrin ileri gelenleriyle buluşan Kılıçdaroğlu'na dinlendiği otelde yöreye özgü dondurma ikram edildi.

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YKS'de Niğde'de birinci olan öğrencilerle buluştu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YKS'de Niğde'de birinci olan öğrencilerle buluştu Kılıçdaroğlu'na Niğde'de Patatesli Dondurma İkram Edildi Kılıçdaroğlu'na Niğde'de Patatesli Dondurma İkram Edildi
Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YKS'de Niğde'de birinci olan öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 22:31:27. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YKS'de Niğde'de birinci olan öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement