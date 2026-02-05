CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in halk buluşmasına vatandaş ilgi göstermedi - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in halk buluşmasına vatandaş ilgi göstermedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'in halk buluşmasına vatandaş ilgi göstermedi
05.02.2026 13:34
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri dolayısıyla Adıyaman'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in halka hitap programına vatandaşlar ilgi göstermedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri dolayısıyla Adıyaman'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in halka hitap programına vatandaşlar ilgi göstermedi.

6 Şubat Depremleri dolayısıyla Adıyaman'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem şehitliği ziyareti ve deprem anıtı temel atma töreni sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde halka hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in programına az sayıda kişi katılması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların ilgi göstermediği program dron kamerasıyla görüntülendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kahramanmaraş, Özgür Özel, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in halk buluşmasına vatandaş ilgi göstermedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:31
