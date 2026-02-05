CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'in halk buluşmasına vatandaş ilgi göstermedi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri dolayısıyla Adıyaman'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in halka hitap programına vatandaşlar ilgi göstermedi.

6 Şubat Depremleri dolayısıyla Adıyaman'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem şehitliği ziyareti ve deprem anıtı temel atma töreni sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde halka hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in programına az sayıda kişi katılması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların ilgi göstermediği program dron kamerasıyla görüntülendi. - ADIYAMAN