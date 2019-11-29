Son Dakika Haberleri: CHP Grup Başkanvekili Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento komisyonu Eş başkanı Sergei Lagodinsky ile...
Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento komisyonu Eş başkanı Sergei Lagodinsky ile... - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento komisyonu Eş başkanı Sergei Lagodinsky ile...

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergei Lagodinsky ile görüştü.

CHP Grup Başkanvekili Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento komisyonu Eş başkanı Sergei Lagodinsky ile..., System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergei Lagodinsky ile görüştü.


Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergei Lagodinsky ve beraberindeki heyet ile CHP Grup Yönetim Salonu'nda görüştü. Altay'a CHP İstanbul milletvekili Sibel Özdemir ve Balıkesir milletvekili Fikret Şahin de eşlik etti. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Parlamento, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
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