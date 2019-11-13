Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Türkiye- Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde pürüzler yaşandı, iki ülke arasındaki ilişki olmaktan çıktı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri kurumsal kimliğini kaybetti" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, Avrupa Birliği Konseyi'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yaptırım çerçeve metni hazırladığını belirterek, "Yasal çerçeve metninde iki temel nokta var; banka hesapları, seyahat kısıtlamaları. Elimizin tersiyle Avrupa Birliği'ne iade etmemiz gereken çerçeve metni. Türkiye, Doğu Akdeniz'de yalnız kaldı. KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunamaz duruma geldik. Bu karar Türkiye'ye, Türk milletine, memleketimize, KKTC'ye yönelik görünse de aslında Erdoğan'ın mesafe koyan politikasına hizmet eder. Bunda ne Avrupa Birliği'nin ne de Türkiye'nin menfaati var. Türkiye böyle bir yaptırım kararı nedeniyle Doğu Akdeniz'deki hem Türkiye'nin hem KKTC'nin haklarından taviz vermemelidir" ifadelerini kullandı.



ABD'nin mektubu konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'takdim' ifadesini eleştiren Altay, "S-400 aktive etme ve gelen ekibe S-400 incelemesine izin ver" şeklinde Amerika'dan ikinci bir mektup geldiğini söyledi. Altay, "Türkiye- Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde pürüzler yaşandı, iki ülke arasındaki ilişki olmaktan çıktı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri kurumsal kimliğini kaybetti. Bununla birlikte Amerikan kamuoyunu da kaybettik" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma. Biz yanında olmasını biliriz. Türkiye'nin onurunu daha fazla incittirme. Bu akşam her iki mektubun cevabını da bu milletin şan ve şerefine yakışır şekilde Trump'a ver Erdoğan" diyen Altay, "Bu millet büyük bir millettir, bu ülke büyük bir ülkedir" şeklinde konuştu.



Altay, Dijital Hizmet Kanun Teklifi'ni de eleştirdi. - ANKARA