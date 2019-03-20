Son Dakika Haberleri: CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP'nin Malazgirt Mitingine Katıldı - Muş

CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP'nin Malazgirt Mitingine Katıldı - Muş

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Malazgirt ilçesinde miting yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Malazgirt ilçesinde miting yaptı.

Partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Özel, partililere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletti.

Özel, "Bizler Türküyle, Kürdüyle, Lazı, Çerkeziyle hep beraber burayı kendimize vatan yaptıysak, burada birlikte yaşıyorsak, çocuklarımız torunlarımız burada büyüyorsa bu coğrafyanın büyük bir önemi vardır. Malazgirt ile gurur duyuyoruz. Malazgirtlileri çok seviyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından CHP Malazgirt Belediye Başkan adayı Ahmet Kenan Türker, Özel'e tablo hediye etti.

Özel, mitingin ardından esnafı ve CHP seçim irtibat bürosunu ziyaret etti, partililerinin taleplerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:13 Kaynak: AA

Özgür Özel, Malazgirt, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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