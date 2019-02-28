Son Dakika Haberleri: CHP Grup Başkanvekili Özel, Evciler'de Destek İstedi

CHP Grup Başkanvekili Özel, Evciler'de Destek İstedi

46 dakika önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Evciler ilçesinde seçim çalışmasına katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Evciler'de Destek İstedi, System.String[]
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Evciler ilçesinde seçim çalışmasına katıldı.

Özel, Evciler ilçesinde katıldığı açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de bir beka sorunun olmadığını, sadece bazı siyasi partilerin beka sorunu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin beka sorununun 1923'te çözüldüğünü dile getiren Özel, "Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, tüm etnik guruplarıyla yani bir bütün Türk milleti olarak kurtuluş savaşını verdik. Bu süreci cumhuriyeti ilan ederek de taçlandırdık. Ama beka sorunu var diyerek oy toplamaya çalışıyorlar." dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için iki kampanyanın yürütüldüğünü ifade eden Özel, "Kampanyalardan biri umudu konuşuyor. Kampanyamız umut vaat ediyor, gelecek vaat ediyor. Güzel sözler söylüyor, 'derman belediyeciliği ve martın sonu bahar' diyor. 'Şu hizmetleri yapacağız ve şunlardan ise uzak duracağız' diyor. Ama bir başka söylem daha var maalesef o artık umudu tüketmiş, Evciler'e, Afyon'a ve Türkiye'ye söyleyecek pozitif bir siyaseti yok." diye konuştu.

Özel, konuşmasının sonunda Evciler Belediye Başkan adayı Saim Özer'e yerel seçimlerde destek isteyerek ilçeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:55 Kaynak: AA

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