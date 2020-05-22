CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sandıktan ümidi kesmek yerine, sandığa ve demokrasiye sarılmaya devam edeceklerini belirterek "Temel Karamollaoğlu'nun söylediği gibi, her çeşit yolu deneyeceklerinden ve kendilerine avantaj sağlayacak değişiklikler getireceklerinden hiç şüphemiz yok." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sandıktan ümidi kesmek yerine, sandığa ve demokrasiye sarılmaya devam edeceklerini belirterek " Temel Karamollaoğlu'nun söylediği gibi, her çeşit yolu deneyeceklerinden ve kendilerine avantaj sağlayacak değişiklikler getireceklerinden hiç şüphemiz yok." dedi.

Özgür Özel, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Özel'e, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın, "Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin, çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz." açıklaması soruldu. Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, partisinin böyle bir hazırlığı olmadığı yönünde açıklaması bulunduğunu söyledi.

Bostancı'nın açıklamasında, "milletvekillerinin pazara çıkarılması" ifadesinin de yer aldığını söyleyen Özel, bu sözleri kınadıklarını ve Bostancı'dan özür beklediklerini belirtti.

Bostancı'nın, "Herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez." yönündeki açıklamasına işaret eden Özel, "CHP'de, bir başka partiden seçilip de gelen vekil yoktur. Böyle bir vekil gelmedi bize. İYİ Parti'ye de HDP'ye de gitmedi. Ama Cumhur İttifakı, kendisine itiraz eden seçmenin oylarıyla gelmiş milletvekillerini, pek de tartışmalı söylentilerle transfer etmiş durumdalar. Bu sözleri kime söylüyor? Söylediği laf Cumhur İttifakı'ndaki üç milletvekilini incitiyor olması lazım." şeklinde konuştu.

"Sandığa ve demokrasiye sarılmaya devam edeceğiz"

CHP'nin 15 milletvekilini demokrasi yolculuğuna çıkardığını ve İYİ Parti'ye grup kurdurduğunu dile getiren Özel, "Kararı kim verecek, millet. Eğer millet, İYİ Parti'ye yüzde 0,5 oy verseydi biz mahcup olurduk. Sandığa gittik, millet, İYİ Parti'ye yüzde 10 oy verdi. Bu, şu demek; İYİ Parti'ye Cumhur İttifakı kumpas kurdu ama millet, Millet İttifakı'nın ve İYİ Parti'nin arkasında durdu." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'ndan ciddi bir seçmen ayrılması olduğunu ileri süren Özel, "Şimdi yeni kumpaslara hazırlık, bir şey yapacaklar. Ama onu gerekçelendirirken kullanılan ifadeler fevkalade talihsizdir." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, olası erken seçime ilişkin "Ben diyorum ki seçimlere müdahale edecekler, nasıl anlarsanız anlayın." açıklamasının hatırlatılması üzerine Özel şunları kaydetti:

"Sandıktan ümidi kesmek yerine, sandığa ve demokrasiye sarılmaya devam edeceğiz. Karamollaoğlu'nun söylediği gibi, her çeşit yolu deneyeceklerinden ve bu konudaki yaptıkları hazırlıkların, seçmenin iradesindeki değişikliğe ve kendisinden uzaklaşmaya karşı kendilerine avantaj sağlayacak değişiklikler getireceklerinden hiç şüphemiz yok. Ama bu tip işlerin bunu yapanlara faydasının olmadığı da görüldü bugüne kadar. Bu tip çabaların tamamı seçmenin vicdanından döner. Adalet terazisini siz burada bozarsınız, seçmen vicdanında düzeltir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Temel Karamollaoğlu, Özgür Özel, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 04:23 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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