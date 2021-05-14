CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "Altay Tankı projesinden Katarlı ortakları çıkaralım" - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Gelin Altay Tankı projesinden Katarlı ortakları çıkaralım. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (TSK) Tank Palet Fabrikasında yerli ve milli sermayeyle bu tankı kendimiz üretelim." ifadesini kullandı.

Özkoç, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Türk-Katar ortak girişimi BMC şirketinin Türk hisselerinin çoğunluğunun, çelik üreticisi Tosyalı Holding'e satışının konuşulduğunu iddia etti.

Altay Tankı'nın 29 aydır üretilemediğini, bu süreçte kaybedenin ülke ekonomisi olduğunu, önemli operasyonlara imza atan TSK'nın tank ihtiyacının karşılanamadığını savunan Özkoç, "BMC'nin ortaklığı Tosyalı Holding'e geçerken devlet yöneticilerine bir uyarıda daha bulunmak istiyorum: Gelin Altay Tankı projesinden Katarlı ortakları çıkaralım. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Tank Palet Fabrikasında yerli ve milli sermayeyle bu tankı kendimiz üretelim." değerlendirmesinde bulundu.