CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ikinci çeyrekte elde edilen yüzde 21,7'lik büyüme oranına ilişkin, "Dünyada hiçbir devlet bunun dörtte ikisi, üçü kadar büyüyemiyor, sen nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun?" dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

"İktidarın, her şeyi bırakıp kafayı sosyal medyaya taktığını" savunan Özkoç, "Onların asıl rahatsız oldukları konu, burayı kontrol altında tutamamaları. Orada söylenen gerçekler, kendilerini rahatsız ediyor. Sosyal medyada hukuki çerçeveye 'evet' ama susturmaya kesinlikle 'hayır' diyoruz. Sosyal medyada yapılan eleştirilerin önünü kesmek, özgür basını RTÜK üzerinden tamamen susturmak istiyorlar. Bu yüzden bütün bu baskılara karşı CHP olarak direneceğiz. Sosyal medyayla ilgili 'susturma yasası' TBMM Genel Kurulu'na gelirse, ona karşı mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki yıllık yüzde 21,7 büyüme oranına değinen Özkoç, "Allah'tan korkun demek lazım. Dünyada hiçbir devlet bunun dörtte ikisi, üçü kadar büyüyemiyor, sen nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun?" ifadesini kullandı.

"TÜİK'e hiç güvenmediklerini, TÜİK'in, inandırıcılığını ve tutarlılığını tamamen kaybettiğini" söyleyen Özkoç, şöyle konuştu:

"1 puanlık büyüme dahi Türkiye için çok önemli. Asıl mesele, büyümeden nasibini kim alıyor? Ömrümüzde böyle bir hayat pahalılığı görmemişken, herkes feryat ederken, tarımda çalışanlar 2 milyon azalmışken, Kovid-19 nedeniyle destek sağlanmamışken kimler büyüyor? Büyüyenler; beşli çete, dezenfektan satarak bakanlık yapan yandaşlar, 128 milyar doları paylaşanlar, rüşvet alanlar. Büyüyenler bir avuç azınlık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları maalesef büyümüyor, onlar gittikçe yoksullaşıyor."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özkoç, seçim barajına ilişkin soru üzerine, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iktidarı desteklemekten vazgeçememesinin nedenlerinden birinin de seçim barajı" olduğunu öne sürdü. Özkoç, şöyle devam etti:

"Yalnızca MHP değil, AKP iktidarının büyük bir çöküşe ve oy kaybına girdiği bir dönemde, ortağı olan MHP'nin kaybettiği oy oranına uygun olarak seçim barajının indirilmesi söz konusudur. Peki seçim barajı bunun için mi indirilmeli? Milletimizin farklı düşünen her kesiminin TBMM'de sesinin duyulabilmesi için seçim barajı kaldırılmalıdır, ayar verilmemelidir. Milletle yüzleşmekten korkmazlarsa seçim barajını tamamen ortadan kaldırsınlar, derhal sandığı kursunlar. İstediğimiz, göstermelik demokratik yaklaşımlar değil, Meclisin itibarının iade edilmesi."

"MHP yüzde 7'yi aşamaz.' mı diyorsunuz?" sorusu üzerine Özkoç, "Ben demiyorum, anketler diyor. Aslında onlar da MHP'yi yüzde 7'ye getirerek, bunu tasdik ediyorlar." dedi.

MHP'nin göç raporuna ilişkin soru üzerine Özkoç, "Raporda, '400 bin Türk'ün istihdamı engellendi.' deniyor. Kim engelledi? AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı engelledi. Cumhur İttifakı'nın ortağı kim? MHP. 400 bin Türk'ün, gencin istihdamı mı önemli, senin Cumhur İttifakın mı önemli? 'Oylarımız neden yüzde 7'ye düştü?' dersen, işte bunun için. Neden halen Cumhur İttifakı ile beraber hareket ediyorsun? Orada bulunmak gençlerin menfaatinden daha mı önemli?" sözlerini sarf etti.