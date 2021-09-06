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CHP heyeti Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü - Son Dakika

CHP heyeti Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

06.09.2021 15:24
CHP heyeti Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

IKBY Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'deki konutunda Salıcı başkanlığındaki CHP heyetiyle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, heyetin Barzani'ye IKBY'ye yaptıkları ziyaretin hedefinden söz ettiği, bölgedeki sorun ve karmaşıklığın çözümünün halklar ve oluşumlar arasındaki diyalogla mümkün olabileceğine vurgu yaptığı aktarıldı.

Bu çerçevede CHP'nin uzun vadeli bir vizyon ortaya koyarak bunu uygulamaya başladığını aktaran heyetin, IKBY ve diğer oluşumların yanı sıra bölgedeki halkların çıkarları esası üzerinde iyi ilişkiler inşa edip geliştirmeyi temenni ettiği kaydedildi.

Ayrıca, heyetin bölgenin istikrarı ve sorunların çözümü için birlikte çalışma arzusunu dile getirerek bu hususta IKBY'nin rolü ve konumunu vurguladığı ifade edildi.

Öte yandan IKBY Başkanı Barzani de bölgedeki sorunların çözümünde, "birbirini kabul etme" ve "inkarın ortadan kaldırılması" prensibine başvurulmasının önemine değindi.

Barzani'nin, söz konusu ziyareti de "CHP'nin yeni siyaseti" olarak yorumladığı ifade edildi.

Açıklamada IKBY Başkanı'nın ayrıca en zor zamanlarında kendilerine verilen yardımlar dolayısıyla Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ettiği belirtildi.

Erbil'e dün ulaşan Salıcı başkanlığındaki CHP heyeti, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile de bir araya gelmişti.

Heyetin Erbil'deki temaslarının ardından Kerkük'te Irak Türkmen Cephesini ziyaret etmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Erbil, IKBY, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP heyeti Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü - Son Dakika


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