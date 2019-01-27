CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstifa Etti
1 saat önce
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa ettiİSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.
CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
istifa etti
İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görevinden istifa etti. Kaftancıoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:54 Kaynak: İHA
CHP İstanbul İl Başkanı İstifa Etti
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