Son Dakika Haberleri: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstifa Etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstifa Etti

1 saat önce

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa ettiİSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti

İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görevinden istifa etti. Kaftancıoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul İl Başkanı İstifa Etti CHP'de Yaşanan Kadıköy ve Beşiktaş Krizinin Ardından Parti Yönetimi, İsimleri Yeniden Görüşme Kararı Aldı

Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak CHP'de Krize Neden Oldu Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 00:28:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstifa Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]